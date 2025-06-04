Общество

Пензенцев приглашают посетить «островок здоровья»

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Специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики приглашают всех желающих принять участие в акции «Островок здоровья», которая будет проходить все лето.

«Межведомственный проект проводится в здании Центрального рынка по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 20», - уточнили в региональном минздраве.

На протяжении трех месяцев по четвергам с 10:00 до 13:00 можно будет измерить артериальное давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови, внутриглазное давление, насыщение крови кислородом, узнать сердечно-сосудистый риск и получить совет от врача по медицинской профилактике.

Также дерматолог оценит новообразования на коже и даст консультацию.

Первое мероприятие состоится уже в этот четверг, 5 июня. Далее по графику:

- в июне: 19 и 26;

- в июле: 3, 10, 17, 24 и 31;

- в августе: 7, 14, 21 и 28.

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Источник — фото pxhere.com
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