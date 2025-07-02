С 3 июля до улицы Яшиной пустят автобусы и троллейбус

02.07.2025 | 14:29

С четверга, 3 июля, в Пензе продлят несколько маршрутов общественного транспорта.

До улицы Яшиной станут ходить троллейбус № 7 и автобусы № 54, 66, 70 и 130. Это связано с окончанием обустройства разворотной площадки в районе «Лугометрии».

Об изменениях сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«В схему движения троллейбусов маршрута № 7 «Ул. Яшиной» - «Аэропорт» будут включены следующие остановочные пункты:

- в прямом направлении - «Ул. Яшиной», «Храм Преподобного Вениамина Печерского», «Арбековская застава», «Ул. Бутузова», «Школа № 79»;

- в обратном направлении - «Школа № 76», «Ул. Бутузова», «Арбековская застава», «Храм Преподобного Вениамина Печерского», «Ул. Яшиной», - уточнили специалисты.

Автобусные маршруты продлят через остановку «Храм Преподобного Вениамина Печерского».

Со вторника, 1 июля, в Дальнем Арбекове изменились схемы движения нескольких троллейбусов.