Кофейные автоматы угрожают здоровью покупателей

08.06.2025 | 16:11

Кофе из повсеместно распространенных кофейных автоматов может представлять серьезную угрозу для здоровья. Прежде всего вопросы возникают к качеству приготовления напитка.

Как рассказала в беседе с «Известиями» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, особую тревогу вызывает процесс обслуживания таких автоматов. Нет данных о том, какая вода используется, как часто чистят машину, какой именно кофе загружают.

«Это чревато отравлениями с тошнотой, рвотой, диареей и даже нарушениями сознания в тяжелых случаях», - предупредила эксперт.

По мнению Волгиной, нет разницы между кофе из автомата и кофейни. Но заведения общепита внушают больше доверия, поскольку там стараются соблюдать все санитарные нормы.

Самыми опасными следует считать автоматы, где невозможно проконтролировать качество обслуживания.

«Называть кофейные автоматы «убийцами» было бы преувеличением: куда вреднее различные растворимые смеси «3 в 1» с химическим составом», - выразила точку зрения эксперт.