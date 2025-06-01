Репродуктивное здоровье детей станут оценивать с 6 лет

01.06.2025 | 11:08

С 1 сентября 2025 года в силу вступит новый порядок профилактических осмотров детей, утвержденный Минздравом РФ.

В документе предусматривается консультация акушера-гинеколога и уролога-андролога в возрасте 6 лет. Нововведение представлено в презентации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, подготовленной для встречи со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева.

Ранее акушеры-гинекологи и урологи-андрологи впервые осматривали детей в трехлетнем возрасте, но в новом порядке такой проверки больше нет.

Начиная с 13 лет медосмотры для оценки репродуктивного здоровья будут проводить ежегодно.

Специалисты давно предлагали снизить возраст начала таких консультаций из-за растущего числа случаев раннего полового созревания. Некоторые проблемы с репродуктивным здоровьем могут появиться уже в раннем возрасте: эндометриоз, нарушение менструального цикла, гормональные расстройства, инфекции, передающиеся половым путем.