Что нельзя делать в контактных линзах?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь покупать линзы для глаз. Что нельзя в них делать?
Ответ специалиста
При использовании контактных линз важно соблюдать рекомендации специалистов. Нельзя делать следующее:
- носить дольше положенного - не превышайте рекомендованный производителем срок использования;
- находиться под водой - не купайтесь в линзах и не мочите их, это повышает риск инфицирования;
- использовать поврежденные изделия, так как существует вероятность травм;
- хранить в старом растворе (его необходимо регулярно менять);
- тереть глаза - так можно повредить линзы;
- носить их при наличии вирусных заболеваний и повышенной температуре;
- спать в линзах, если такое не предусмотрено производителем, тоже нельзя, иначе можно получить гипоксию роговицы.
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