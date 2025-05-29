Что нельзя делать в контактных линзах?

29.05.2025 | 17:28

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь покупать линзы для глаз. Что нельзя в них делать?

Ответ специалиста

При использовании контактных линз важно соблюдать рекомендации специалистов. Нельзя делать следующее:

- носить дольше положенного - не превышайте рекомендованный производителем срок использования;

- находиться под водой - не купайтесь в линзах и не мочите их, это повышает риск инфицирования;

- использовать поврежденные изделия, так как существует вероятность травм;

- хранить в старом растворе (его необходимо регулярно менять);

- тереть глаза - так можно повредить линзы;

- носить их при наличии вирусных заболеваний и повышенной температуре;

- спать в линзах, если такое не предусмотрено производителем, тоже нельзя, иначе можно получить гипоксию роговицы.