Людям с лишним весом подсказали легкий способ похудеть

15.06.2025 | 11:40

Людям, желающим сбросить лишние килограммы, порекомендовали есть острую пищу. В таких блюдах содержатся вещества, которые провоцируют сжигание жира.

Как рассказала в беседе с изданием «Газета.ру» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова, в перце и некоторых других острых продуктах есть капсаицин. Это вещество, активно воздействующее на жировые отложение и стимулирующее их потерю.

«А еще капсаицин улучшает работу пищеварительной системы, стимулируя секрецию желудочного сока, и ускоряет обмен веществ, что также полезно для стройной фигуры», - заявила врач.

Кроме того, острые блюда положительно влияют на кровообращение: расширяют стенки сосудов, укрепляют их, нормализуют давление.

«Жгучая еда также провоцирует выброс адреналина, который делает нас бодрее, веселее, уравновешеннее и продуктивнее. Во всех видах острого перца содержится огромное количество витаминов и минералов, которые самым благоприятным образом влияют на здоровье человека», - отметила Тарасова.

В заключение медик подчеркнула: острые блюда противопоказаны людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), изжогой, гастритом, язвенной болезнью желудка и другими воспалительными заболеваниями кишечника, а также и тем, кто страдает псориазом, экземами, гемофилией.