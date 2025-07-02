В Пензе команда скаутов ставит электросамокаты на место

02.07.2025 | 12:33

В Пензе неправильная парковка электросамокатов привлекает внимание специальной команды скаутов.

Горожане жалуются в соцсетях, что видят СИМ (средства индивидуальной мобильности) брошенными в неположенных местах: поперек тротуаров, у подъездов. Это вызывает у людей гнев, они просят власти навести порядок.

«Какие работы надо выполнить, чтобы прекратилось вот такое безобразие на улице Циолковского, 39-41? Уберите это хамство!» - возмутился пензенец на странице ЦУР во «ВКонтакте».

Ответивший на обращение представитель управления ЖКХ города заверил, что сейчас разрабатывается проект закона, который устанавливает ответственность за парковку самокатов в неположенных местах.

Управление ЖКХ также готовит проект постановления, определяющего территории, где в Пензе можно оставить СИМ.

«Для обеспечения соблюдения правил за расположением СИМ круглосуточно следит специальная команда скаутов. Эти сотрудники следят за тем, чтобы электросамокаты не оставались в неположенном месте. В случае обнаружения неправильно припаркованных средств их оперативно перемещают на свободные места. Если кто-то оставил самокат неаккуратно, его возвращают на место и выравнивают», - сообщил представитель управления.