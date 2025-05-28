Как быстрее уснуть, если не хочется?

28.05.2025 | 17:00

Вопрос от интернет-пользователя

Из-за стресса начались проблемы со сном: ложусь вовремя, закрываю глаза и очень долго лежу. Как можно ускорить процесс?

Ответ специалиста

Есть несколько способов расслабиться и быстрее заснуть. Стоит попробовать следующее:

- создать подходящие условия: убедитесь, что в комнате темно, тихо и прохладно, а постель удобна;

- избегайте кофеина и тяжелой пищи перед сном;

- не пользуйтесь телефоном за 30-60 минут до того, как лечь в постель, - голубой свет мешает выработке гормона сна;

- техника дыхания: спокойно вдыхайте через нос, про себя считая до 4, затем медленно выдыхайте через рот (также считая до 4). Повторить нужно несколько раз;

- не думайте о том, что может вызвать тревогу, иначе есть риск зациклиться на этом. Лучше представьте что-то хорошее, например, как гуляете по берегу моря или по лесу;

- упражнения: начните напрягать и расслаблять по очереди мышцы тела - от ног до головы.

Привычка ложиться и вставать в одно и то же время также работает, но если долго не удается уснуть, лучше себя не заставлять, а заняться чем-то полезным.

Если проблемы со сном продолжаются слишком долго и мешают нормальной жизни, стоит обратиться к специалисту.