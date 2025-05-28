Ликбез

Как быстрее уснуть, если не хочется?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Из-за стресса начались проблемы со сном: ложусь вовремя, закрываю глаза и очень долго лежу. Как можно ускорить процесс?

Ответ специалиста

Есть несколько способов расслабиться и быстрее заснуть. Стоит попробовать следующее:

- создать подходящие условия: убедитесь, что в комнате темно, тихо и прохладно, а постель удобна;

- избегайте кофеина и тяжелой пищи перед сном;

- не пользуйтесь телефоном за 30-60 минут до того, как лечь в постель, - голубой свет мешает выработке гормона сна;

- техника дыхания: спокойно вдыхайте через нос, про себя считая до 4, затем медленно выдыхайте через рот (также считая до 4). Повторить нужно несколько раз;

- не думайте о том, что может вызвать тревогу, иначе есть риск зациклиться на этом. Лучше представьте что-то хорошее, например, как гуляете по берегу моря или по лесу;

- упражнения: начните напрягать и расслаблять по очереди мышцы тела - от ног до головы.

Привычка ложиться и вставать в одно и то же время также работает, но если долго не удается уснуть, лучше себя не заставлять, а заняться чем-то полезным.

Если проблемы со сном продолжаются слишком долго и мешают нормальной жизни, стоит обратиться к специалисту.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте