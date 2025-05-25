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Общество

Пензенская область вошла в число регионов, где много пьют

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Пензенская область попала в пятерку регионов РФ с наибольшим потреблением спиртного. Показатель на душу населения - 13,11 л, согласно последним данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

В среднем по России потребление алкоголя на душу населения составило 8,41 л.

Помимо Пензенской области, в число регионов, где много пьют, вошли Ненецкий автономный округ (18,55 л), Еврейская автономная область (14,56 л), Кировская область (14,28 л) и Карелия (13,49 л).

Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе: в Чечне показатель - 0,13 л, в Ингушетии - 0,63 л, в Дагестане - 0,81 л, в Карачаево-Черкесии - 2,63 л, а в Кабардино-Балкарии - 2,84 л.

Исследователи отметили, что за последний год имеющаяся в стране тенденция к снижению потребления алкоголя, которая наблюдалась с 2019 года, переломилась. Теперь показатели растут.

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