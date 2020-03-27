27.03.2020 | 17:21

С субботы, 28 марта, в Пензенской области приостанавливается деятельность различных организаций. Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора Ивана Белозерцева о введении режима повышенной готовности.

До 1 июня не будут бронироваться места, приниматься и размещаться гости в пансионатах, домах отдыха, санаториях. Это ограничение не коснется командированных граждан, однако они должны находиться в условиях самоизоляции до окончания срока проживания без его продления.

С 28 марта до 5 апреля заморожена работа организаций общественного питания (кроме дистанционной торговли), а также продажа непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и в торговых центрах. Исключением станут магазины с товарами первой необходимости и детским ассортиментом, а также аптеки.

С 30 марта по 3 апреля в случае крайней необходимости для детей, чьи родители будут трудиться в нерабочую неделю, в детсадах и школах будут действовать дежурные группы для дошкольников и младшеклассников. Задача по их организации возложена на региональное министерство образования и органы местного самоуправления.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства тоже произойдут перемены. Работники управляющих организаций должны каждые два часа обрабатывать двери в подъезды, лестницы, лифты дезинфицирующими средствами. Особое внимание следует уделять дверным ручкам, поручням, перилам, выключателям и другим контактным поверхностям. При этом подъезд должен не менее 15-20 минут проветриваться. Лифтовые кабины же будут подвергать ультрафиолетовому облучению.

«Гражданам рекомендуется ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха», - напомнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее сообщалось о том, что до 15 апреля не будут работать школы искусств, музыкальные школы, секции, студии, кружки. Запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Закрываются ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения.

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