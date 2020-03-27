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Общество | Стало известно, как пензенцы проживут нерабочую неделю

27.03.2020|17:21
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С субботы, 28 марта, в Пензенской области приостанавливается деятельность различных организаций. Соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора Ивана Белозерцева о введении режима повышенной готовности.

До 1 июня не будут бронироваться места, приниматься и размещаться гости в пансионатах, домах отдыха, санаториях. Это ограничение не коснется командированных граждан, однако они должны находиться в условиях самоизоляции до окончания срока проживания без его продления.

С 28 марта до 5 апреля заморожена работа организаций общественного питания (кроме дистанционной торговли), а также продажа непродовольственных товаров на рынках, ярмарках и в торговых центрах. Исключением станут магазины с товарами первой необходимости и детским ассортиментом, а также аптеки.

С 30 марта по 3 апреля в случае крайней необходимости для детей, чьи родители будут трудиться в нерабочую неделю, в детсадах и школах будут действовать дежурные группы для дошкольников и младшеклассников. Задача по их организации возложена на региональное министерство образования и органы местного самоуправления.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства тоже произойдут перемены. Работники управляющих организаций должны каждые два часа обрабатывать двери в подъезды, лестницы, лифты дезинфицирующими средствами. Особое внимание следует уделять дверным ручкам, поручням, перилам, выключателям и другим контактным поверхностям. При этом подъезд должен не менее 15-20 минут проветриваться. Лифтовые кабины же будут подвергать ультрафиолетовому облучению.

«Гражданам рекомендуется ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха», - напомнили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее сообщалось о том, что до 15 апреля не будут работать школы искусств, музыкальные школы, секции, студии, кружки. Запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Закрываются ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, детские игровые комнаты и другие развлекательные и досуговые заведения.

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Гость|27.03.2020 17:42|

penzainform.ru писал(a):

Должны каждые два часа обрабатывать
интересно это увидеть!!!!!

Гость|27.03.2020 17:43|

Я буду рукоблудие промышлять

Гость|27.03.2020 17:45|

В сфере жилищно-коммунального хозяйства тоже произойдут перемены. Работники управляющих организаций должны каждые два часа обрабатывать двери в подъезды, лестницы, лифты дезинфицирующими средствами. Особое внимание следует уделять дверным ручкам, поручням, перилам, выключателям и другим контактным поверхностям. При этом подъезд должен не менее 15-20 минут проветриваться. Лифтовые кабины же будут подвергать ультрафиолетовому облучению.

Улица Бородина ни чего подобного нет . Губернатор обратите на это внимание .

Гость|27.03.2020 17:45|

Как ему известно, чем я буду заниматься? Чё за бредятину несёт?

Гость|27.03.2020 17:48|

А вот вопрос, а чем мне зарплату людям заплатить???.... Словоблудием губернатора?

Гость|27.03.2020 17:51|

У него всё повышенная готовность)

К смене кресла

Гость|27.03.2020 17:56|

КТО И КАК БУДЕТ КОНТРОЛИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ? И ЕСЛИ Я В ТЕЧЕНИИ ДНЯ НЕ УВИЖУ НИ ОДНОЙ САН-ОБРАБОТКИ И КУДА ЗВОНИТЬ ...... КТО БУДЕТ ЗА БАЗАР ОТВЕЧАТЬ?

Гость|27.03.2020 17:56|

Какие ручки? Какие лифты? Откуда такие мысли приходят Ивану? Данный вид расходов не заложен в УК. Как только увижу сразу будет организована проверка расходов денег со счета дома. По результату и огребет директор.Прежде чем молоть пустоту лутче губернатор даст раскладку по доходам семьи( сведения из тв канала они) откуда хоромы? Откуда у сыновей такие доходы? И т.д. Нет веры тебе Иван!

Гость|27.03.2020 17:57|

Парикмахерские и прочие подобные учреждения сферы услуг будут работать? Вроде бы верховный ясно распорядился. Или строгость законов по-прежнему компенсируется необязательностью исполнения?

Гость|27.03.2020 18:04|

Гость писал(a):

В сфере жилищно-коммунального хозяйства тоже произойдут перемены. Работники управляющих организаций должны каждые два часа обрабатывать двери в подъезды, лестницы, лифты дезинфицирующими средствами. Особое внимание следует уделять дверным ручкам, поручням, перилам, выключателям и другим контактным поверхностям. При этом подъезд должен не менее 15-20 минут проветриваться. Лифтовые кабины же будут подвергать ультрафиолетовому облучению.

Улица Бородина ни чего подобного нет . Губернатор обратите на это внимание .

Да ни в одном доме НИЧЕГО подобного НЕТ!

Гость|27.03.2020 18:04|

а кто простите не работает то???? что за фейковые новости? все работают!!!!

Гость|27.03.2020 18:06|

Первую нерабочую неделю???

Гость|27.03.2020 18:06|

Как там Лещенко? Перестали писать что- то.

Гость|27.03.2020 18:08|

penzainform.ru писал(a):

В сфере жилищно-коммунального хозяйства тоже произойдут перемены. Работники управляющих организаций должны каждые два часа обрабатывать двери в подъезды, лестницы, лифты дезинфицирующими средствами. Особое внимание следует уделять дверным ручкам, поручням, перилам, выключателям и другим контактным поверхностям. При этом подъезд должен не менее 15-20 минут проветриваться. Лифтовые кабины же будут подвергать ультрафиолетовому облучению.
Это где же взять столько работников в сфере ЖКХ, чтобы каждые два часа проводить такую обработку? Для чего заведомо неисполнимые постановления?

Гость|27.03.2020 18:08|

в нашем доме на Луначарского то же не чего не происходит а скорая в костюмах у каждого подъезда!

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