Денис Майданов пообещал пензенцам спеть после победы над коронавирусом

30.03.2020 | 18:24

Губернатор Иван Белозерцев продолжил делиться со своими подписчиками в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» роликами, записанными российскими знаменитостями.

Так, с призывом оставаться дома обратился известный композитор и исполнитель Денис Майданов.

«Передаю привет всем жителям города Пензы. Я нахожусь дома на самоизоляции и призываю каждого из вас последовать моему примеру именно потому, что в стране активно развивается новый вирус», - с таких слов начал свой ролик певец, записавший его специально для жителей региона.

Денис Майданов напомнил, что лучше оставаться дома, не содействовать распространению инфекции и не подвергать нашу медицину такой атаке, какую можно наблюдать сейчас в США и Европе.

«Я уверен, что мы с вами победим инфекцию. И когда мы победим, обязательно снова встретимся на Юбилейной площади. Я с удовольствием по приглашению Ивана Александровича вновь спою для вас, и пускай это будет настоящий праздник. А пока боремся с вирусом», - заключил певец.

Ранее губернатор разместил на своих страницах в соцсетях аналогичное обращение российского шоумена Михаила Турецкого, который предложил во время изоляции отдохнуть, побыть с детьми и семьей, почитать книги и посмотреть телевизор.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.