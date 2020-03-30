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Общество | Денис Майданов пообещал пензенцам спеть после победы над коронавирусом

30.03.2020|18:24
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Губернатор Иван Белозерцев продолжил делиться со своими подписчиками в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» роликами, записанными российскими знаменитостями.

Так, с призывом оставаться дома обратился известный композитор и исполнитель Денис Майданов.

«Передаю привет всем жителям города Пензы. Я нахожусь дома на самоизоляции и призываю каждого из вас последовать моему примеру именно потому, что в стране активно развивается новый вирус», - с таких слов начал свой ролик певец, записавший его специально для жителей региона.

Денис Майданов напомнил, что лучше оставаться дома, не содействовать распространению инфекции и не подвергать нашу медицину такой атаке, какую можно наблюдать сейчас в США и Европе.

«Я уверен, что мы с вами победим инфекцию. И когда мы победим, обязательно снова встретимся на Юбилейной площади. Я с удовольствием по приглашению Ивана Александровича вновь спою для вас, и пускай это будет настоящий праздник. А пока боремся с вирусом», - заключил певец.

Ранее губернатор разместил на своих страницах в соцсетях аналогичное обращение российского шоумена Михаила Турецкого, который предложил во время изоляции отдохнуть, побыть с детьми и семьей, почитать книги и посмотреть телевизор.

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Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость|30.03.2020 18:33|

Деня, рад тебя слышать. Твоего призыва не хватает Буртасам :) здесь лысые в авторитете

Гость|30.03.2020 18:36|

Боюсь,когда победят вирус,Майданова уже не будет.

Гость|30.03.2020 18:39|

Денис Майданов пообещал пензенцам спеть после победы над коронавирусом

Аты ещё попробуй доживи милок до победы...

Гость|30.03.2020 18:44|

хфамилье у него...илюминатская... майданы как то нынче сильно походят на навоз в пролубе

Гость|30.03.2020 18:46|

Вопрос тот же:"Не стыдно проводить предвыборную компанию,когда горе у народа?"От вас нет никакой пользы.Вы только раздражаете население.Провел опрос среди знакомых и родственников,примерно из ста человек против моего мнения два человека,человек 20 пофигу,а остальные,не могу произносить в слух.

Гость|30.03.2020 18:57|

А что Басков не хочет спеть, дорого и хлопотно это будет для пензенцев ...???? А этот за тарелку супа и гуляш ...предлагает.

Гость|30.03.2020 19:01|

Да кому он нужен.

Гость|30.03.2020 19:08|

Как, он же в жанре шансоньетки поёт ..за булочку и компот..Поэтому нужен, многим нужен ...особенно кто любит на халяву.

Гость|30.03.2020 19:11|

За два биг-тести исполнит любой хит.

Гость|30.03.2020 19:12|

Не надоть нам его!

Гость|30.03.2020 19:16|

За 100грамм барбарисок, любой хит ..даже чужой.

Гость|30.03.2020 19:17|

Гость писал(a):

За два биг-тести исполнит любой хит.
хит? а по внешности вполне себе орало может тягать - скоро посевная... пусть бы показаковал на земельке, кашу на сале заработал бы в лёгкую

Гость|30.03.2020 19:23|

Ну да, так и вижу его на полевом стане, после трёх хитов, сидит и уплетает пустые щи , но кашу на сале, председатель выделил по такому случаю ..

Гость|30.03.2020 19:33|

На посевной будет исполнять хит, правда не свой, Модерн Токинг, ты мой хлеб, моя соль, моя ты радость и моя ты боль ..

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