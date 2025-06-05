Цифровой банк ВТБ запустился в отечественном мессенджере МАХ

05.06.2025 | 14:02

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Цифровой банк ВТБ заработал на российской платформе MAX. Клиенты банка уже могут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов непосредственно в мессенджере и совершать другие операции. Функционал доступен в том числе пользователям устройств с iOS. В перспективе на платформе появится еще больше привычных и популярных банковских сервисов.

ВТБ стал одним из первых финансовых институтов, запустивших сначала чат-бот, а затем цифровой банк на новой российской платформе MAX. Сервисы банка защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк. Для пользователей смартфонов на платформе iOS цифровой банк в мессенджере может быть альтернативой приложения из AppStore или интернет-банку через браузеры Safari, Луна, Яндекс.

Уже сейчас клиенты ВТБ в MAX могут посмотреть баланс и историю операций, перевести деньги, оплатить выставленные счета или покупки, подключить банковские продукты, выбрать категории кешбэка, настроить уведомления и т. д. Для проведения операции клиенту нужно авторизоваться в MAX, используя код доступа, как при входе в приложение ВТБ Онлайн. Затем пользователь может выбрать необходимую финансовую операцию и провести ее в защищенной зоне непосредственно в мессенджере.

Кроме того, в марте на платформе запустился чат-бот, который может проконсультировать клиентов по 1 900 темам. В дальнейшем в цифровом банке ВТБ в МАХ будут появляться другие востребованные у клиентов повседневные сервисы и доступ к продуктам, возможность кастомизировать функционал и т. д.

«Уже сейчас число активных пользователей ВТБ Онлайн превышает 22,5 млн в месяц, и мы видим потребность наших клиентов в легком совершении платежей и переводов в мессенджерах, в т. ч. на новой отечественной платформе МАХ. Поэтому мы предложим клиентам MAX полноценный онлайн-банк на каждый день. Ожидаем, что еще до конца года на платформе пройдут сотни тысяч операций. Появление отечественного мессенджера с интегрированными банковскими сервисами можно сравнить с созданием уютного и современного дома, где все необходимое находится под одной крышей. Как дома удобно общаться с близкими, быстро решать бытовые вопросы и чувствовать себя в безопасности, так и в новом мессенджере пользователи смогут не только общаться, но и мгновенно совершать привычные финансовые операции: оплачивать счета, переводить деньги, контролировать расходы. Это цифровое пространство, где заботятся о комфорте, безопасности и удобстве каждого жителя», - отметила первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Чат-бот и цифровой банк ВТБ также работают во «ВКонтакте». На текущий момент аудитория чат-бота на площадке составляет около 2 млн пользователей, из них банком воспользовались около 30 тысяч уникальных пользователей.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1000.