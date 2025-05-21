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Общество

Перечислены овощи и зелень, защищающие от деменции

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Овощи и зелень могут защитить организм от возрастных изменений мозга. Об этом «Известиям» рассказала врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы» Анна Шелобанова.

По ее словам, самый обычный картофель является отличным профилактическим средством: содержащийся в нем калий улучшает мозговое кровообращение и снижает давление, магний укрепляет нейронные связи, а крахмал помогает поддерживать уровень сахара в крови. Причем лучше всего запекать клубни с кожурой или отваривать в мундире: так они сохраняют максимум полезных веществ.

Еще один продукт, который рекомендовала врач, - все виды капусты, от брокколи до брюссельской. Капуста содержит мощные антиоксиданты, защищающие нейроны, и холин, который улучшает передачу сигналов между нервными клетками. Поэтому в рацион следует включить свежевыжатый капустный сок.

Улучшить эластичность сосудов и снизить риск инсульта (одного из главных факторов развития деменции) поможет тыква и ее семечки.

Растительный белок, необходимый для синтеза нейротрансмиттеров, содержат бобовые культуры - горох, нут и чечевица.

Что касается зелени, то особое внимание Анна Шелобанова рекомендует обратить на базилик, шпинат и рукколу. В первом содержится соединение фенхол, снижающий риск образования опасных амилоидных бляшек. Во втором - фолат, поддерживющий производство новых мозговых клеток. Руккола же улучшает мозговое кровообращение и когнитивные функции.

Листья шпината врач посоветовала добавлять в смузи, подавать в виде свежих салатов или тушить с чесноком и оливковым маслом.

«Рукколу можно сочетать с лососем, авокадо и орехами, создавая блюдо, полное омега-3 жирных кислот и других важных элементов для здоровья», - заключила эксперт.

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