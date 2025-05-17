Раскрыты причины повышения давления у молодых людей

17.05.2025 | 11:40

Еще недавно считалось, что артериальной гипертензией страдают в основном пожилые люди, но сейчас она затрагивает и молодежь. О причинах этого явления рассказала главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева. Рекомендации врача размещены на сайте регионального минздрава.

Одним из самых значимых факторов, влияющих на уровень артериального давления, она назвала малоподвижный образ жизни: молодежь стала проводить больше времени за компьютерами и смартфонами. Снижение физической активности может способствовать увеличению массы тела и развитию разных заболеваний, включая гипертензию.

Еще одна причина - неправильное питание.

«Многие молодые люди предпочитают фастфуд, сладкие газированные напитки и полуфабрикаты, которые содержат высокое количество соли, сахара и насыщенных жиров. Чрезмерное потребление соли приводит к задержанию жидкости в организме, что может увеличивать объем крови и, соответственно, повышать давление», - пояснила Елена Матвеева.

Ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы и вредные привычки - курение и злоупотребление алкоголем. Молодые люди чаще страдают от нарушения обмена веществ и других связанных с ними заболеваний, что может сказаться на уровне артериального давления.

Кроме того, негативное влияние оказывает происходящий на фоне множества стрессовых ситуаций, связанных с учебой, работой, социальными отношениями, выброс адреналина.

Существует также генетическая предрасположенность к гипертензии. Если в семье есть родственники с таким недугом, молодому человеку следует особенно внимательно следить за своим здоровьем и регулярно контролировать уровень давления.

Не стоит оставлять без внимания метеорологические факторы. Изменения погоды или климатических условий могут сказываться на самочувствии, особенно когда есть чувствительность к изменениям в атмосфере.

«Повышение артериального давления в молодом возрасте - это многогранная проблема, которая требует внимательного подхода. Осознание серьезности проблемы и ранняя профилактика помогут избежать множества осложнений, связанных с повышенным давлением, в будущем», - резюмировала Елена Матвеева.