В Пензенской области начался сезон летних грибов

В Пензенской области нетипично рано стали появляться летние грибы. Об этом сообщают любители тихой охоты, выкладывая снимки в местной группе в соцсети «ВКонтакте».
Один из удачливых грибников набрал маслят, подберезовиков и подосиновиков.
Другой подписчице прямо на футбольном поле попались опята-луговички.
Еще одна участница сообщества набрала в Шемышейском районе 2 ведра свинушек (их также называют «дуньками» и «коровьей губой»).
Некоторые участники обсуждения все же усомнились в качестве этих грибов и посоветовали дождаться массового выхода других, более съедобных.
Похожие сюрпризы природа уже преподносила: в 2023 году рыжики, обычные в августе-сентябре, появились уже в июне.
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