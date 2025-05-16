В Пензенской области начался сезон летних грибов

16.05.2025 | 11:14

В Пензенской области нетипично рано стали появляться летние грибы. Об этом сообщают любители тихой охоты, выкладывая снимки в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

Один из удачливых грибников набрал маслят, подберезовиков и подосиновиков.

Другой подписчице прямо на футбольном поле попались опята-луговички.

Еще одна участница сообщества набрала в Шемышейском районе 2 ведра свинушек (их также называют «дуньками» и «коровьей губой»).

Некоторые участники обсуждения все же усомнились в качестве этих грибов и посоветовали дождаться массового выхода других, более съедобных.

Похожие сюрпризы природа уже преподносила: в 2023 году рыжики, обычные в августе-сентябре, появились уже в июне.