Сетевое издание|18+|Воскресенье|25 мая 2025|16:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |

Общество

Глава Пензы собирается провести прямую линию

Печать
Telegram

Глава Пензы Олег Денисов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он состоится в среду, 28 мая, в 12:00.

Трансляция пройдет в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Вопросы пензенцы могут оставить под постами с анонсом эфира и на платформе обратной связи.

«Олег Денисов расскажет о ремонте дорог и дворов, восстановлении участков после работ ресурсников, новом памятном знаке, подготовке к празднованию Дня города и многом другом», - отметили в ЦУР.

Это будет первый прямой эфир Денисова.

Новый глава Пензы приступил к исполнению обязанностей в феврале этого года. В своей предвыборной программе Олег Денисов сделал упор на создание комфортной среды для горожан и условий для массового занятия физкультурой и спортом, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и бизнес-сообществом, поддержку семей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие волонтерского движения, эффективное управление муниципальным имуществом и средствами бюджета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте