Глава Пензы собирается провести прямую линию

25.05.2025 | 11:46

Глава Пензы Олег Денисов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Он состоится в среду, 28 мая, в 12:00.

Трансляция пройдет в группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Вопросы пензенцы могут оставить под постами с анонсом эфира и на платформе обратной связи.

«Олег Денисов расскажет о ремонте дорог и дворов, восстановлении участков после работ ресурсников, новом памятном знаке, подготовке к празднованию Дня города и многом другом», - отметили в ЦУР.

Это будет первый прямой эфир Денисова.

Новый глава Пензы приступил к исполнению обязанностей в феврале этого года. В своей предвыборной программе Олег Денисов сделал упор на создание комфортной среды для горожан и условий для массового занятия физкультурой и спортом, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и бизнес-сообществом, поддержку семей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие волонтерского движения, эффективное управление муниципальным имуществом и средствами бюджета.