26.03.2020 | 12:52

Центр политической конъюнктуры проанализировал активность глав регионов и выделил 10 лучших региональных практик в борьбе с коронавирусом. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-10, оказавшись на девятом месте.

«Глава региона через свои соцсети агитирует за самоизоляцию и просит жителей области оставаться дома. Белозерцев обратился к своим подписчикам в Instagram после второго подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Пензе», - сообщается на сайте cpkr.ru.

Отмечается, что Иван Белозерцев не скрывает информации о заболевших и рассказывает об их состоянии, а также опровергает фейки и призывает жителей не верить им.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин. В его активе - материальная помощь москвичам старше 65 лет и хронически больным людям при самоизоляции.

На втором месте Наталья Комарова (Ханты-Мансийский автономный округ), поручившая обеспечить людей в возрасте 65+ двухнедельным запасом продуктов. На третьем - Дмитрий Махонин (Пермский край), строгим тоном рекомендовавший руководителям 47 крупных промышленных предприятий дать сотрудникам, особенно многодетным, возможность брать больничные или уходить на самоизоляцию.

Четвертое место занял губернатор Московской области Андрей Воробьев, за ним следуют Андрей Травников (Новосибирская область), Айсен Николаев (Республика Саха (Якутия)), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Игорь Кобзев (Иркутская область).

Ступенькой ниже Ивана Белозерцева, на десятом месте рейтинга, оказался Александр Усс (Красноярский край), ограничивший выезд из населенных пунктов без неотложной нужды.

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