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Общество | Пензенские инфекционисты стали участниками флешмоба #оставайсядома

25.03.2020|08:24
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В Пензенской области медики присоединились к мировому флешмобу #stayhome (#оставайсядома), призывающему ограничить пребывание на улице и в общественных местах во время пандемии коронавируса.

Фотографию врачей-инфекционистов, которые сейчас лечат пациенток с COVID-19, опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

«Это значит, что доктора просят людей защитить себя и своих близких: не выходить на улицу без особой необходимости. Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра остановить вирус! Не посещайте мест массового скопления людей и соблюдайте меры профилактики», - пояснил глава региона.

По данным на вторник, 24 марта, в Пензенской области было зарегистрировано два факта коронавирусной инфекции. Заболевшие - супруга депутата Заксобра Михаила Лисина и 77-летняя женщина. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скорее всего, они даже не контактировали.

В настоящее время состояние первой пациентки улучшилось. Вторая пока находится на лечении с нетяжелой формой пневмонии.

Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили на двухнедельный карантин. Оставаться дома обязаны и пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа. Им нельзя покидать квартиру даже на несколько минут.

Тем гражданам, которые не контактировали с заболевшими и не ездили в другие страны, также советуют свести к минимуму посещение общественных мест.

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Источник — фото instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|25.03.2020 08:38|

Я б penzainform.ru писал(a):

Не посещайте мест массового скопления людей
А что, так можно что ли было? Нафига я на работу хожу?

Гость|25.03.2020 08:39|

«Дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины и в мире никто не знает», — сказал мэр Москвы.

Гость|25.03.2020 08:40|

Где те сверхумные люди, которые писали, что не нужно делать запас продуктов.

Гость|25.03.2020 08:40|

Вы на работе потому как выбрали эту профессию и ходите туда, так как кушать хотите. Лечите людей, а не флешмобами занимайтесь.

Гость|25.03.2020 08:49|

Вирус в короне затмил дело о садистском изнасиловании девушки медработника. Вчера было заседание по делу доктора-министра Стрючкова? Кто знает? Пензинформ не освещал тему.

Гость|25.03.2020 08:51|

А вам сам подсудимый не отчитался? Вроде, он на суде с мобильником был, мог бы и позвонить.

Гость|25.03.2020 09:08|

Гость писал(a):

А вам сам подсудимый не отчитался?
Верояно забыл,но Отчизна не должна забывать своих "героев".

Гость|25.03.2020 09:09|

А чоб не добавить во флешмоб- сидишь дома-отменим коммуналку и налоги и пажрать принесут и болничный заочно!? Полпензы захочет дома посидеть отдохнуть!

Гость|25.03.2020 09:16|

Если я сяду дома то кто мне будет зарплату платить???

Гость|25.03.2020 09:17|

penzainform.ru писал(a):

«Это значит, что доктора просят людей защитить себя и своих близких: не выходить на улицу без особой необходимости. Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра остановить вирус!
медики в кавычках. Настоящие врачи говорят что это обычный вирус гриппа и не более. Тем более болеют им не все, а с ослабленным иммунитетом.

Батька молодец!

Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, — говорит Александр Лукашенко.

Власти Белоруссии на опасную болезнь отреагировали своеобразно. Школьники продолжают ходить на уроки, проводятся массовые мероприятия, в том числе чемпионат по футболу, армейские учения. Минск оставил открытыми границы (но все соседи их закрыли).

Гость|25.03.2020 09:20|

penzainform.ru писал(a):

медики присоединились к мировому флешмобу
Хватит врать, если бы это была настоящая эпидемия то такой бы рекламы и психоза не было. Надо протащить поправки и закрепить несменяемого навечно. Карантин этот что бы не было протестов.

Гость|25.03.2020 09:23|

Гость писал(a):

Вы на работе потому как выбрали эту профессию и ходите туда, так как кушать хотите. Лечите людей, а не флешмобами занимайтесь.
Для этого надо еще и правильно диагноз ставить, а поучаствовать в самодеятельности ни какой ответственности.

Гость|25.03.2020 09:24|

Гость писал(a):

Надо протащить поправки и закрепить несменяемого навечно. Карантин этот что бы не было протестов.
Пол мира в карантине сидит и все ради поправок в рос. конституцию? :))

Гость|25.03.2020 09:25|

Ещё одни пофигисты пришли. Отрицание - первая стадия принятия неизбежного.

Гость|25.03.2020 09:26|

А на работу может тоже не ходить? уж лучше короновирус чем я буду с голода помирать.

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Имя: Гость
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