25.03.2020 | 08:24

В Пензенской области медики присоединились к мировому флешмобу #stayhome (#оставайсядома), призывающему ограничить пребывание на улице и в общественных местах во время пандемии коронавируса.

Фотографию врачей-инфекционистов, которые сейчас лечат пациенток с COVID-19, опубликовал на своей странице в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

«Это значит, что доктора просят людей защитить себя и своих близких: не выходить на улицу без особой необходимости. Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра остановить вирус! Не посещайте мест массового скопления людей и соблюдайте меры профилактики», - пояснил глава региона.

По данным на вторник, 24 марта, в Пензенской области было зарегистрировано два факта коронавирусной инфекции. Заболевшие - супруга депутата Заксобра Михаила Лисина и 77-летняя женщина. По словам пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, скорее всего, они даже не контактировали.

В настоящее время состояние первой пациентки улучшилось. Вторая пока находится на лечении с нетяжелой формой пневмонии.

Всех, кто контактировал с заболевшими, отправили на двухнедельный карантин. Оставаться дома обязаны и пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа. Им нельзя покидать квартиру даже на несколько минут.

Тем гражданам, которые не контактировали с заболевшими и не ездили в другие страны, также советуют свести к минимуму посещение общественных мест.

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