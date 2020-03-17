Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|15:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  83.48  |  $  75.72

Общество | У госпитализированной пензячки подтвердили коронавирусную инфекцию

17.03.2020|14:31
Печать

У госпитализированной с подозрением на коронавирус пензячки подтвердили наличие инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О том, что жительницу областного центра доставили в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15-го числа. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными.

Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза их направили в Новосибирск. Пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом. Специалисты определили круг лиц, с которыми заболевшая общалась.

Врачи, наблюдающие пациентку, оценивают ее состояние как удовлетворительное, дыхательных нарушений нет.

«Диагноз «коронавирус» подтвержден. Лечение идет по протоколу. Динамика положительная», - отметила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|17.03.2020 14:38|

Поскольку она не была за границей (как уверяют), нужно искать чела от которого она подцепила

Хорошо, если он уже помер и не представляет опасности

Гость|17.03.2020 14:39|

счет открыт

Гость|17.03.2020 14:41|

Началось, к сожалению

Гость|17.03.2020 14:42|

Ну хыть чота у нас есть... Цирка нету, речных трамвайчиков нету, 100 новых автобусов нету, так хыть коронавирус есть. Слава богу.

Гость|17.03.2020 14:43|

Т.е. как минимум 2 случае заражения в Пензе - один подтвержденный и один тот контакт, который найти не могут. И сколько еще таких "контактов" по Пензе бродит? Примерно столько же, сколько и с ОРВИ. Просто без анализов. И никто из-за них паники не поднимал...

Гость|17.03.2020 14:43|

Если не была за границей, как она могла заразиться и от кого???

Гость|17.03.2020 14:45|

По непроверенным источникам она была в Милане.

Гость|17.03.2020 14:45|

Гость писал(a):

как она могла заразиться и от кого???
да бегало тут одно все орало шо чютка беременная. вот и результат.

Гость|17.03.2020 14:49|

Всех ее родственников в карантин. И мужа олигарза-депутата, всесте с коллегами по думе(с их родственниками и знакомыми) в карантин и надолго.

Гость|17.03.2020 14:51|

Имя и фамилия как ее, чтоб на вк найти ее и посмотреть, вдруг может стоял с ней рядом в автобусе, чет ссыкотно

Гость|17.03.2020 14:52|

Отправить в Новосибирск для анализа? Собираемся ли искать лекарство в Сибири? Почему здесь нет теста?

Гость|17.03.2020 14:53|

Гость писал(a):

Отправить в Новосибирск для анализа? Собираемся ли искать лекарство в Сибири? Почему здесь нет теста?
Да научитесь уже читать и понимать информацию!!! что же через одного бараны какие то

Гость|17.03.2020 14:54|

По непроверенным источникам она была в Милане.

как ее из Милана тогда могли выпустить?? Окей хорошо, лажанули итальяшки, но как наши проворонили ее и не поместили сразу же в карантин???

Гость|17.03.2020 14:55|

penzainform.ru писал(a):

Предположительно, заражение произошло контактным способом.
Установили, кто был этот контакт?

Гость|17.03.2020 14:55|

Гость писал(a):

По непроверенным источникам она была в Милане.

как ее из Милана тогда могли выпустить?? Окей хорошо, лажанули итальяшки, но как наши проворонили ее и не поместили сразу же в карантин???

Потому что статус не позволил(депутаты не болеют)

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте