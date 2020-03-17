17.03.2020 | 14:31

У госпитализированной с подозрением на коронавирус пензячки подтвердили наличие инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О том, что жительницу областного центра доставили в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15-го числа. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными.

Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Для дальнейшего подтверждения или опровержения диагноза их направили в Новосибирск. Пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом. Специалисты определили круг лиц, с которыми заболевшая общалась.

Врачи, наблюдающие пациентку, оценивают ее состояние как удовлетворительное, дыхательных нарушений нет.

«Диагноз «коронавирус» подтвержден. Лечение идет по протоколу. Динамика положительная», - отметила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.