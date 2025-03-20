В Пензе 2 школы остаются закрытыми из-за ОРВИ

20.03.2025 | 16:01

В Пензенской области продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников и детсадовцев. В четверг, 20 марта, региональный минобр обнародовал актуальные данные по карантину в подведомственных заведениях.

В настоящее время полностью закрыты лишь 2 школы, обе - в Пензе (№ 38 и 69).

Кроме того, распущены 164 класса в 39 школах: 132 в Пензе (в 24 учреждениях), 7 - в Пензенском районе, по 6 - в Колышлейском и Спасском, 3 - в городе Заречном, по 2 - в Сосновоборском, Кузнецком и Пачелмском районах, по 1 - в Бессоновском, Каменском, Неверкинском районах и Кузнецке.

В 13 детских садах закрыты 23 группы: 15 - в Пензе, 4 - в Пачелмском районе, 2 - в Каменском, по 1 - в Лунинском и Неверкинском.

Неделей ранее в регионе из-за распространения ОРВИ полностью закрывались на карантин 12 школ и детсадов. В Пензе это были школы № 26, 38, 50, 69 и гимназия «САН».