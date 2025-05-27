Общество

В Мокшанском районе обнаружен очаг бешенства

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В селе Елизаветино Мокшанского района выявлен случай заболевания бешенством. Очаг инфекции расположен в доме № 9 на улице Заречной.

В соответствии с указом, размещенным на сайте правительства Пензенской области, вся территория села объявлена на 60 дней неблагополучной. В очаге инфекции введен карантин - его нельзя посещать посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации.

В населенном пункте должно быть установлено 10-дневное наблюдение за животными, контактировавшими с зараженным.

Также требуется подворовый обход и проведение антирабической вакцинации собак, кошек, коров, овец, коз, свиней и лошадей, которые не привиты против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 дней.

Кроме того, в селе должны быть отловлены и изолированы животные без владельцев.

Предыдущий случай бешенства был зарегистрирован в Пензе. Также очаги заболевания выявляли в Пачелме, селе Хотяново Сердобского района, селе Студенка Белинского района, поселке городского типа Тамала, деревне Грачевка Наровчатского района, Кузнецке-8 и селе Большой Мичкас Нижнеломовского района.

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Источник — фото pxhere.com
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