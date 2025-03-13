В Пензе опасаются массовой гибели дубов

13.03.2025 | 17:29

В Пензе много деревьев заражены опасным видом жуков - ясеневой изумрудной златкой. Об этом в четверг, 13 марта, на заседании комиссии гордумы рассказала депутат Анна Рудакова.

По ее словам, сейчас от ясеневой златки погибают ясени, затем она переключится на дубы.

«Вы наверняка видели ослабленные деревья, которые поздно распускаются и зацветают. Причина кроется именно в этом», - уверила Рудакова.

Она также сообщила, что в области установлен карантин в некоторых районах, и предложила провести аналогичную процедуру в Пензе.

Тему заботы о зеленых насаждениях поддержал депутат Алексей Петров. Он рассказал, что многие деревья заражены короедом, из-за чего в городских лесах образуется сухостой.

В свою очередь начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов доложил: меры к зараженным деревьям принимаются - их просто спиливают.

«Люди жалуются, что хорошие деревья сносят, не зная, что они были заражены», - пояснил Сорокопудов.