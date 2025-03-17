В Кузнецке готовятся закрыть тему всплеска заболеваемости ОРВИ

17.03.2025 | 20:03

В Кузнецке заболеваемость ОРВИ и гриппом постепенно снижается, сейчас она составляет 11%, сообщила на планерке с главой города в понедельник, 17 марта, начальник отдела демографии, социального развития и здравоохранения Татьяна Калмыкова.

«Классы в школах, которые находятся на карантине, у нас еще есть, но они просто выдерживают карантинный период», - добавила она.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что сложный период пройден.

«Сейчас еще каникулы, разобщение - и мы эту тему закроем», - подытожил он.

К концу минувшей недели в Пензенской области в целом снизилось число школ, закрытых на карантин. На 13 марта из-за распространения ОРВИ были распущены 12 школ и детсадов.