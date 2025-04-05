В Пензенской области выявлены еще 2 очага бешенства

05.04.2025 | 12:46

В двух населенных пунктах Пензенской области объявлен карантин по бешенству. Соответствующие указы губернатора размещены на сайте правительства региона.

В районном центре Наровчат эпизоотическим очагом заболевания объявлено подворье на улице Лермонтова, а в селе Междуречье Каменского района - на улице Старая Деревня.

На двух этих подворьях введен карантин сроком на 60 дней. Посторонним лицам посещать их запрещено. Исключение сделано для специалистов по борьбе с заболеванием и сотрудников государственной ветеринарной службы.

В Наровчате неблагополучной по бешенству объявлена территория улиц Лермонтова, Пионерской и Северной, а в Междуречье - все село. На два месяца запрещен вывоз восприимчивых к заболеванию животных, проведение ярмарок и иных мероприятий, связанных с перемещением и скоплением стад, отлов диких особей.

За животными, контактировавшими с зараженными, должно быть организовано 10-дневное наблюдение. Также необходимо провести антирабическую вакцинацию собак, кошек, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей. А органы местного самоуправления обязаны обеспечить отлов и изоляцию животных без владельцев.

В марте очаги бешенства были выявлены в Пачелме, селе Хотяново Сердобского района, селе Студенка Белинского района, поселке городского типа Тамала, деревне Грачевка, а также в Кузнецке-8.