В Пензе на Южной Поляне выявлен очаг бешенства

24.05.2025 | 11:45

В пензенском микрорайоне Южная Поляна выявлен эпизоотический очаг по бешенству. Он расположен в одной из квартир дома № 37 на улице Краснова. Указ об установлении ограничительных мероприятий размещен на сайте регионального правительства.

В очаге заболевания на 60 дней объявлен карантин. Его запрещено посещать посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации.

Неблагополучной по бешенству территорией на 60 дней объявлены улицы Лескова, Ватутина, Краснова, Лобачевского, Тамбовская (нечетная сторона), Ново-Тамбовская (нечетная сторона), 1-й, 2-й и 3-й Пихтинский проезды, улицы Калинина, Богданова, Ново-Тамбовский, 1-й, 2-й и 3-й Подгорный, 1-й, 2 и 3-й Лобачевского и Подгорный переулки.

За животными, контактировавшими с зараженным, должно быть организовано 10-дневное наблюдение. Также требуется поквартирный обход владельцев четвероногих и проведение антирабической вакцинации.

Кроме того, орган местного самоуправления обязан обеспечить отлов и изоляцию животных без владельцев.

Ранее очаги бешенства были выявлены в Пачелме, селе Хотяново Сердобского района, селе Студенка Белинского района, поселке городского типа Тамала, деревне Грачевка, Кузнецке-8 и в селе Большой Мичкас Нижнеломовского района.