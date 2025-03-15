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Общество

Еще в одном районе области выявлен очаг бешенства

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В рабочем поселке Тамала готовятся ввести карантин по бешенству. Соответствующий документ, опубликованный на сайте правительства Пензенской области, проходит антикоррупционную экспертизу.

Очаг заболевания выявлен в райцентре на улице Дружбы. Неблагополучными планируется объявить улицы Красную, Дудочкина, Дружбы, Чапаева, Пролетарскую, Полевую, Овражную и Совхозную.

Карантин продлится 60 дней. В это время будут запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с животными, а также их вывоз. На закрытую территорию не будут допускаться посторонние лица, за исключением ветеринаров и специалистов по борьбе с заболеванием.

Ранее очаги бешенства были выявлены в 3 населенных пунктах региона: рабочем поселке Пачелма, селе Хотяново Сердобского района и селе Студенка Белинского района.

В Пензенской области в 2025 году планируют потратить 5 420 633 рубля на вакцину для профилактики бешенства. Предполагается приобрести 11 340 доз лиофилизата, из которого изготавливается раствор для внутримышечного введения. 1 доза препарата стоит 478,01 рубля. Вакцину поставят в учреждения здравоохранения.

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Источник — фото pixabay.com
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