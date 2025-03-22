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Общество

В Пензенской области выявлен еще один очаг бешенства

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В деревне Грачевка Наровчатского района объявлен карантин по бешенству. Соответствующий указ губернатора размещен на сайте правительства Пензенской области.

Эпизоотический очаг выявлен на подворье на улице Заречной. На этой территории на 60 дней устанавливается запрет на посещение посторонними лицами. Исключение сделано для специалистов по борьбе с заболеванием и сотрудников государственной ветеринарной службы.

На этот же срок Грачевка объявлена неблагополучной по бешенству территорией.

Другой документ, об установлении карантина по бешенству еще в одном населенном пункте, проходит антикоррупционную экспертизу. Речь идет о городе Кузнецк-8, где очаг заболевания обнаружили на улице Октябрьской.

Ранее аналогичные меры приняли в 4 населенных пунктах региона: рабочем поселке Пачелма, селе Хотяново Сердобского района, селе Студенка Белинского района и в рабочем поселке Тамала.

В 2025 году в Пензенской области планируют приобрести 11 340 доз лиофилизата, из которого изготавливается вакцина для профилактики бешенства. На эти цели будет потрачено 5,4 млн рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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