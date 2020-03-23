23.03.2020 | 11:07

В понедельник, 23 марта, на совещании в правительстве Пензенской области глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин перечислил проблемные вопросы, связанные с противостоянием коронавирусу, которые пока остаются нерешенными.

«Остаются не введенными на каникулы или дистанционное обучение среднеспециальные учебные заведения, не прекращено функционирование объектов дополнительного образования (секций, кружков), продолжают функционировать бассейны и ряд прочих спортивных объектов, расценивающихся как объекты массового контакта. Кроме того, необходимо дальнейшее усиление профилактических мероприятий в отношении лиц, прибывающих железнодорожным и авиационным транспортом», - доложил он.

Комментируя его выступление, губернатор Иван Белозерцев пояснил, что в пятницу, 20 марта, уже сообщал о переходе ссузов на дистанционное обучение с 23-го числа. Министр образования Александр Воронков подтвердил, что соответствующий приказ был разослан руководителям всех заведений.

Глава региона распорядился с 24 марта прекратить эксплуатацию бассейнов и всех других спортивных объектов до стабилизации эпидемиологической ситуации. Этот период он предложил использовать для санации помещений.

Кроме того, он потребовал усилить контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих в регион.

19 марта в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обращался житель областного центра Геннадий Корсаков, считавший, что работу секций нужно приостановить. Мужчина водит сына-школьника на занятия по плаванию в бассейн дворца спорта «Буртасы».

«Поток посетителей там - от 2 500 до 5 500 человек в сутки. Внутри не протолкнуться. Родители, бабушки, дедушки - все ходят без бахил, в грязных сапогах. Абонемент на месяц стоит 2 500. Если я сам решу не водить сына на занятия, заплаченные деньги мне никто не вернет. А я пенсионер, инвалид II группы и не хочу дарить их кому-то», - высказывался тогда Геннадий Леонидович.

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