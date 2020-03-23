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Общество | С 24 марта в Пензенской области закроют бассейны и спортобъекты

23.03.2020|11:07
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В понедельник, 23 марта, на совещании в правительстве Пензенской области глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин перечислил проблемные вопросы, связанные с противостоянием коронавирусу, которые пока остаются нерешенными.

«Остаются не введенными на каникулы или дистанционное обучение среднеспециальные учебные заведения, не прекращено функционирование объектов дополнительного образования (секций, кружков), продолжают функционировать бассейны и ряд прочих спортивных объектов, расценивающихся как объекты массового контакта. Кроме того, необходимо дальнейшее усиление профилактических мероприятий в отношении лиц, прибывающих железнодорожным и авиационным транспортом», - доложил он.

Комментируя его выступление, губернатор Иван Белозерцев пояснил, что в пятницу, 20 марта, уже сообщал о переходе ссузов на дистанционное обучение с 23-го числа. Министр образования Александр Воронков подтвердил, что соответствующий приказ был разослан руководителям всех заведений.

Глава региона распорядился с 24 марта прекратить эксплуатацию бассейнов и всех других спортивных объектов до стабилизации эпидемиологической ситуации. Этот период он предложил использовать для санации помещений.

Кроме того, он потребовал усилить контроль за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих в регион.

19 марта в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обращался житель областного центра Геннадий Корсаков, считавший, что работу секций нужно приостановить. Мужчина водит сына-школьника на занятия по плаванию в бассейн дворца спорта «Буртасы».

«Поток посетителей там - от 2 500 до 5 500 человек в сутки. Внутри не протолкнуться. Родители, бабушки, дедушки - все ходят без бахил, в грязных сапогах. Абонемент на месяц стоит 2 500. Если я сам решу не водить сына на занятия, заплаченные деньги мне никто не вернет. А я пенсионер, инвалид II группы и не хочу дарить их кому-то», - высказывался тогда Геннадий Леонидович.

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Гость|23.03.2020 11:18|

вот так бы работали единоросы.когда пенсионный возраст поднимали.что жить хотите......

Гость|23.03.2020 11:23|

Как быть с недешевыми абонементами подумали? Деньги уже оплачены

Гость|23.03.2020 11:28|

Гость писал(a):

Как быть с недешевыми абонементами подумали? Деньги уже оплачены
Форс-мажор все спишет.

Гость|23.03.2020 11:30|

А как с общественными банями? Если закроют...

Гость|23.03.2020 11:31|

Спортсмены не болеют

Гость|23.03.2020 11:33|

Едросня молодцы

Гость|23.03.2020 11:33|

Работа частных фитнес-центров тоже будет приостановлена, как в Москве? Как быть с оплаченными абонементами? В Москве абонементы заморозили вместе с остановкой работы фитнес-индустрии.

Гость|23.03.2020 11:34|

Гость писал(a):

Спортсмены не болеют
Болеют-не болеют, а переносить и заражать других могут запросто, в том числе и своих пожилых родителей.

Гость|23.03.2020 11:34|

ПЛАВАНИЕ УНИЧТОЖАЕТ КОРОНАВИРУС

По данным медицинской исследовательской группы, в китайский МОЗ обратился 3-х кратный олимпийский чемпион, 11-ти кратный чемпион мира по плаванию Сунь Ян, которого в феврале скандально дисквалифицировали на 8 лет, якобы из-за допинг скандала.

28-ми летний чемпион вызвался в добровольную группу спортсменов, для обнаружения средств борьбы с вирусом COVID-19.

Ранее было обнаружено, что вирус боится:

- температуры 26-27 градусов по цельсию

- влаги, так как крупные частицы тонут.

- Хлора, применяемого в бассейне

- Повышенного содержания кислорода в крови.

Китайское правительство пообещало Сунь Яну звание Героя КНР, и Пожизненное обеспечение семьи спортсмена до 3-го поколения, в случае введения коронавируса напрямую в кровь спортсмена.

Было принято решение: продолжить тренировочный процесс для подготовки к Олимпиаде в Токио, а это 14 тренировок в неделю.

И, во время одной из тренировок, ввести инъекцию.

28.02.2020 был проведен первый эксперимент. А 1.03.2020 Сунь Ян оказался полностью здоров.

Единственное на что пожаловался спортсмен - это упадок сил. Но врачи объясняют это психосоматическим следствием, и повышением уровня адреналина.

Повторные инъекции были проведены 3.03.2020 и 5.03.2020

Чемпион, на сегодня 12.03.2020, абсолютно здоров! (в крови не найдено вируса)

Врачи советуют интенсивное плавание для профилактики, и борьбы с эпидемией.

В экстренном режиме все бассейны КНР переведены в круглосуточный режим.

Обязательными условиями оказалось:

1. чсс выше 50% от максимума

2. обязательные выдохи в воду

3. Продолжительность тренировки от 45 мин

Единственным исключением становится повышение температуры тела больного выше 37 градусов!

В этом случае обязательно используется глубокое и интенсивное дыхание по 20-30 раз, с задержкой дыхания на максимум на выдохе и вдохе.

Гость|23.03.2020 11:38|

Гость писал(a):

Ранее было обнаружено, что вирус боится:

- температуры 26-27 градусов по цельсию

Какой же бред! Как он в организме людей плодится тогда при 36-38 градусах?

Гость|23.03.2020 11:42|

то-то спрашивал, как ограничивают Конституционные права и нужна ли вообще конституция!

примеры все в СМИ все закроют, карантин, из дома не выходить, комендантский час, военное положение..... Больше 50 не собираться потом больше 3х не собираться...

Нужна ли вообще конституция!?

Гость|23.03.2020 11:53|

Давно пора.

Гость|23.03.2020 12:01|

Платные школы , кружки и секции тоже работают! ИМ ЗАКОН НЕ ПИСАН! абонементы проплачены. И учителя приходят.А то что ты не пришел - твои проблемы, занятие сгорает.

ЗАПРЕТИТЕ ВСЕМ ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ! а то алчность некоторых просто зашкаливает

Гость|23.03.2020 12:04|

Тогда и общественный транспорт надо закрывать, там народу больше чем в спортзалах....

Гость|23.03.2020 12:05|

вам важнее Ваши деньги , а не здоровье..и эти люди говорят о алчности....будьте здоровы и добры.... просьба к правительству...оставьте бассейны...в суре не пускают родителей в фое..только дети

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