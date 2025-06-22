ФОК на Шуисте: на проектно-сметную документацию хотят потратить 7,4 млн

В Пензе планируют построить ФОК на улице Медицинской. На разработку проектно-сметной документации на возведение объекта хотят направить 7 млн 425 тыс. рублей.
Заместитель начальника финансового управления Пензы Ирина Юрлова на заседании комиссии гордумы в среду, 18 июня, сообщила, что деньги получится выделить за счет экономии бюджетных средств.
Жители Шуиста давно ждут появления в микрорайоне спортивного объекта. Место для строительства определили в феврале.
Ранее первый замминистра спорта и физкультуры региона Владислав Чесноков рассказал, что в 2026 году в областном центре могут появиться два модульных ФОКа: один из них игровой, а второй с бассейном.
Последний планировали возвести как раз на Шуисте.
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