Бассейн в Ахунах закрыли на капитальный ремонт

19.06.2025 | 11:23

В Ахунах начали капитальный ремонт 25-метрового бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Горизонт» на улице Ягодной, 11. Работы намерены закончить в ноябре этого года.

Бассейн, построенный в 2013 году, оснастят современной системой фильтрации воды, сделают в нем новое комфортное покрытие, рассказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие и подготавливают основания для дальнейших работ, в том числе для выемки грунта вокруг чаши.

Согласно информации на сайте госзакупок, стоимость капитального ремонта бассейна составит 31 млн 770 тыс. рублей.

«После завершения ремонта качество тренировочного процесса значительно улучшится, а занятия спортом станут еще более доступными для всех желающих», - отметили в министерстве.