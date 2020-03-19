19.03.2020 | 12:19

В четверг, 19 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратился житель областного центра Геннадий Корсаков, который водит сына-школьника на занятия по плаванию в бассейн дворца спорта «Буртасы».

По его мнению, работу секций нужно приостановить в связи с распространением коронавируса.

«Поток посетителей там - от 2 500 до 5 500 человек в сутки. Внутри не протолкнуться. Родители, бабушки, дедушки - все ходят без бахил, в грязных сапогах. Сами работники сидят в масках, а дети, которые приходят на гимнастику, плавание, бегают туда-сюда в ожидании тренера.

Я ходил к секретарю, спрашивал, почему занятия не отменят, ведь везде карантин, но там только разводят руками. Звонил в единый консультационный центр Роспотребнадзора, мне сказали: «Спасибо за звонок, мы поняли», но ничего не изменилось.

Абонемент на месяц стоит 2 500. Если я сам решу не водить сына на занятия, заплаченные деньги мне никто не вернет. А я пенсионер, инвалид II группы и не хочу дарить их кому-то. К тому же классная руководительница из школы говорит, чтоб дети не ходили ни на какие кружки и тренировки, сидели дома. Если наши дети помрут, сами же потом плакать будем», - высказался Геннадий Леонидович.

С 17 марта в школах Пензенской области досрочно начались весенние каникулы. Они продлятся до 31-го числа включительно. С 1 по 12 апреля учебный процесс будет организован в дистанционной форме. Работу кружков и секций, действующих на базе образовательных учреждений, приостановили.

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