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Глас народа | Пензенец о «Буртасах»: Занятия должны быть отменены

19.03.2020|12:19
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В четверг, 19 марта, в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратился житель областного центра Геннадий Корсаков, который водит сына-школьника на занятия по плаванию в бассейн дворца спорта «Буртасы».

По его мнению, работу секций нужно приостановить в связи с распространением коронавируса.

«Поток посетителей там - от 2 500 до 5 500 человек в сутки. Внутри не протолкнуться. Родители, бабушки, дедушки - все ходят без бахил, в грязных сапогах. Сами работники сидят в масках, а дети, которые приходят на гимнастику, плавание, бегают туда-сюда в ожидании тренера.

Я ходил к секретарю, спрашивал, почему занятия не отменят, ведь везде карантин, но там только разводят руками. Звонил в единый консультационный центр Роспотребнадзора, мне сказали: «Спасибо за звонок, мы поняли», но ничего не изменилось.

Абонемент на месяц стоит 2 500. Если я сам решу не водить сына на занятия, заплаченные деньги мне никто не вернет. А я пенсионер, инвалид II группы и не хочу дарить их кому-то. К тому же классная руководительница из школы говорит, чтоб дети не ходили ни на какие кружки и тренировки, сидели дома. Если наши дети помрут, сами же потом плакать будем», - высказался Геннадий Леонидович.

С 17 марта в школах Пензенской области досрочно начались весенние каникулы. Они продлятся до 31-го числа включительно. С 1 по 12 апреля учебный процесс будет организован в дистанционной форме. Работу кружков и секций, действующих на базе образовательных учреждений, приостановили.

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Гость|19.03.2020 12:39|

Однозначно, закрыть Буртасы.А также Суру и прочие спортивные учреждения.

Гость|19.03.2020 12:47|

Библиотека Лермонтова просит посетителей приходить в масках. И все понимают. Молодцы!

Гость|19.03.2020 12:53|

Бред больного на голову придурка, не хочешь не води, в чем проблема? Ах да, "Если я сам решу не водить сына на занятия, заплаченные деньги мне никто не вернет. " Так значит деньги на первом месте, а не здоровье сына, типа если запретят, то ему вернут его деньги, так нет, доходи месяц до конца иначе не видать тебе компенсацию.

Гость|19.03.2020 12:55|

спортивные занятия может и отменить, платные по желанию. Взрослые ходят. Что за панику развели

Гость|19.03.2020 12:56|

Согласненчто бред больного. Никто не заставляет водить ребёнка

Гость|19.03.2020 12:57|

Спортивные детские занятия в спортшколы обязаны же были отменить еще в понедельник! Коммерческие посещения- каждый пусть решает за себя сам. Или за своего ребенка. мы с сыном пока ходим.

Гость|19.03.2020 12:58|

Мужики нытики страшнее атомной войны

Гость|19.03.2020 13:01|

Это коммерческая деятельность, поэтому отменить платные занятия нельзя, да и смысл в этом, не хочешь не ходи, а опубликовывать такие "новости" вред еще больший.

Гость|19.03.2020 13:04|

А что, опубликуйте все звонки в ваше чудо-издание, больных по весне на голову сейчас много, только смешно весь этот бред читать.

Гость|19.03.2020 13:06|

Гость писал(a):

Бред больного на голову придурка, не хочешь не води, в чем проблема? Ах да, "Если я сам решу не водить сына на занятия, заплаченные деньги мне никто не вернет. " Так значит деньги на первом месте, а не здоровье сына, типа если запретят, то ему вернут его деньги, так нет, доходи месяц до конца иначе не видать тебе компенсацию.
Плюсую. За деньги больше переживает.

Гость|19.03.2020 13:08|

Буртас о буртасах.

Гость|19.03.2020 13:08|

penzainform.ru писал(a):

«Поток посетителей там - от 2 500 до 5 500 человек в сутки. Внутри не протолкнуться. Родители, бабушки, дедушки - все ходят без бахил, в грязных сапогах. Сами работники сидят в масках, а дети, которые приходят на гимнастику, плавание, бегают туда-сюда в ожидании тренера.
penzainform.ru писал(a):
«Поток посетителей там - от 2 500 до 5 500 человек в сутки. Внутри не протолкнуться. Родители, бабушки, дедушки - все ходят без бахил, в грязных сапогах. Сами работники сидят в масках, а дети, которые приходят на гимнастику, плавание, бегают туда-сюда в ожидании тренера.
Вот ключевые слова! Научитесь вести себя правильно в общественных местах. Китай однозначно справится с эпидемией. Китайцы очень дисциплинированы и исполнительны. Сказали карантин и не выходить из дома, значит так тому и быть. А вот Россия с ее раздолбайством...Какой нахрен карантин, мы пойдем в буртасы плавать. да еще в грязной обуви припремся и будем там сидеть, о делах насущных трындеть

Гость|19.03.2020 13:13|

Передайте Геннадию, что можно не водить. Он такой ответственный, что без указания не может не водить.

Гость|19.03.2020 13:14|

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