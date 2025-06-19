В микрорайоне Заря хотят построить бассейн

19.06.2025 | 08:19

В Пензе планируют построить плавательный бассейн в микрорайоне Заря. На разработку проектно-сметной документации на возведение объекта хотят направить 8 млн 759 тыс. рублей.

Выделить деньги получится за счет экономии бюджетных средств, сообщила на заседании комиссии гордумы в среду, 18 июня, заместитель начальника финансового управления Пензы Ирина Юрлова.

В 2023 году в микрорайоне Заря построили умную спортивную площадку. Ее оснастили современным инвентарем, доступом в интернет.

Кроме того, имеются футбольное поле и беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол.

Местным жителям понравился новый спортивный объект, однако почти сразу же после его сдачи они обратили внимание властей, что к площадке нет дорог. Покрытие загрязняется землей и глиной, которые пензенцы, пришедшие заниматься, приносят на обуви.