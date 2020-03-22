22.03.2020 | 13:42

В воскресенье, 22 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев присоединился к флешмобу «Все будет хорошо». Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

Акция была запущена во многих регионах РФ. Ее цель – поддержать людей, находящихся на вынужденном карантине после возвращения из заграничных поездок. Чтобы подбодрить их, а также заболевших опасным вирусом, пользователи соцсетей делятся фотографиями своих улыбок.

«Присоединяюсь сегодня к флешмобу и даю ему старт в нашем регионе», - написал Иван Белозерцев.

Глава региона призвал пензенцев публиковать фотографии с улыбками в поддержку тех, кто борется: пациентов, врачей и медицинских сестер, тех, кто находится на домашнем карантине.

«В сложной ситуации, в которой оказался весь мир, это важно – помогать друг другу и поддерживать, не распространяя слухи и домыслы, соблюдая необходимые меры профилактики и ограничения», - подчеркнул губернатор.

В заключение он отметил, что открыт для любых вопросов.

На 10:00 22 марта новых случаев коронавирусной инфекции в области не выявлено. В данный момент лечение от опасного вируса проходит жительница областного центра. Врачи отмечают, что пациентка идет на поправку.

Первоначальные и повторные анализы мужа и сына заболевшей дали отрицательный результат.

Специалисты продолжают работать с семьей, чтобы выявить источник заражения.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 739 человек, 485 из них – это пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа.

16 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия запрещены до 15 апреля, вузы, колледжи и школы переведены на дистанционное обучение, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксировано наличие зараженных, должны оставаться дома в течение 14 дней.

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