Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 мар 2020|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
  88.38  |  $  82.31

Общество | В Пензенской области губернатор дал старт флешмобу «Все будет хорошо»

22.03.2020|13:42
Печать

В воскресенье, 22 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев присоединился к флешмобу «Все будет хорошо». Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях Instagram и «ВКонтакте».

Акция была запущена во многих регионах РФ. Ее цель – поддержать людей, находящихся на вынужденном карантине после возвращения из заграничных поездок. Чтобы подбодрить их, а также заболевших опасным вирусом, пользователи соцсетей делятся фотографиями своих улыбок.

«Присоединяюсь сегодня к флешмобу и даю ему старт в нашем регионе», - написал Иван Белозерцев.

Глава региона призвал пензенцев публиковать фотографии с улыбками в поддержку тех, кто борется: пациентов, врачей и медицинских сестер, тех, кто находится на домашнем карантине.

«В сложной ситуации, в которой оказался весь мир, это важно – помогать друг другу и поддерживать, не распространяя слухи и домыслы, соблюдая необходимые меры профилактики и ограничения», - подчеркнул губернатор.

В заключение он отметил, что открыт для любых вопросов.

На 10:00 22 марта новых случаев коронавирусной инфекции в области не выявлено. В данный момент лечение от опасного вируса проходит жительница областного центра. Врачи отмечают, что пациентка идет на поправку.

Первоначальные и повторные анализы мужа и сына заболевшей дали отрицательный результат.

Специалисты продолжают работать с семьей, чтобы выявить источник заражения.

Сейчас под наблюдением врачей находятся 739 человек, 485 из них – это пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа.

16 марта в регионе ввели режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия запрещены до 15 апреля, вузы, колледжи и школы переведены на дистанционное обучение, а лица, побывавшие за рубежом или на территориях РФ, где зафиксировано наличие зараженных, должны оставаться дома в течение 14 дней.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото vk.com/id572326065
0
0
0
0
 
Гость|22.03.2020 13:52|

Очередной плевок в горожан

Гость|22.03.2020 13:52|

Заменил отличные остановки на кошмар и ржёт.

Гость|22.03.2020 13:53|

Источник заражения Лисиной найден? Тогда всё плохо!

Гость|22.03.2020 13:54|

Какая отвратительная рожа, как надоела эта воровская власть.

Гость|22.03.2020 13:56|

Когда белозерцев заболеет тогда и поучаствуем в акции, пришлем ему свои улыбки!)

Гость|22.03.2020 13:58|

penzainform.ru писал(a):

В сложной ситуации, в которой оказался весь мир
Ваня какой мир о нем есть кому заботится а у нас Пензенская область.

Гость|22.03.2020 14:08|

Все будет хорошо, но не у всех. Клоун забыл добавить.

Гость|22.03.2020 14:10|

Его все пензенцамы непериваривают,а подчинённые ржут.

Гость|22.03.2020 14:11|

С зарплатой 12т.р. улыбнитесь тому, кто вернулся из заграницы....не смешно, однако.

Гость|22.03.2020 14:13|

Унылый дух-гниль для костей, важно иметь положительный настрой!

Гость|22.03.2020 14:13|

penzainform.ru писал(a):

Белозерцев присоединился к флешмобу
Это же проще, чем организовать работу по поиску источника заражения Лисиной.

Гость|22.03.2020 14:20|

Белозерцев какого боку до вируса? Он же не ездил никуда. Кроме него у власти ещё воз и маленькая тележка начальников. Со всех и спрашивайте!

Гость|22.03.2020 14:26|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Белозерцев присоединился к флешмобу
Это же проще, чем организовать работу по поиску источника заражения Лисиной.
Да, он у нас большой затейник как не работать.

Гость|22.03.2020 14:26|

Гость писал(a):

Белозерцев какого боку до вируса?
А что ему до "боку"? Флешмоб? Баян? Хоккей?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте