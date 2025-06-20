Пензенцы зажгут свечи в память о погибших на войне

20.06.2025 | 11:06

В субботу, 21 июня, Пенза присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти». Ее проводят ежегодно в память о 27 миллионах людей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция пройдет у памятника Победы. Она начнется в 21:00.

Участие в мероприятии традиционно принимают многие пензенцы. В 2023 году они выложили из горящих свечей изображение Родины-матери и надпись «ПенZa помнит».

21 июня кузнечане почтут память не вернувшихся с войны земляков у подножия монумента «Три солдата» (мемориальный комплекс «Холм воинской славы»). Они поставят там зажженные свечи в знак уважения к подвигу предков.

На мероприятие приглашаются ветераны, активисты общественных организаций, жители и гости города. Начало в 21:00.