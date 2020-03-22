22.03.2020 | 10:16

На 10:00 воскресенья, 22 марта, в Пензенской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что за сутки на горячую линию регионального минздрава поступило 153 звонка, из них 54 - от людей, прибывших из-за границы.

«Число звонков по дням увеличивается, что хорошо», - добавила Дина Черемушкина.

Ранее стало известно, что госпитализированная с коронавирусом пензячка - жена депутата Законодательного собрания Михаила Лисина. Женщина оказалась в больнице с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание. Анализы, взятые у членов ее семьи, были отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

Ориентировочный срок лечения пациентки - три недели.

По словам Михаила Лисина, супруга с декабря не выезжала за пределы Пензы, а последний раз была за рубежом полгода назад.

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