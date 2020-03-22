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Общество | Оперативный штаб: в регионе новых заболевших COVID-19 не выявлено

22.03.2020|10:16
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На 10:00 воскресенья, 22 марта, в Пензенской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Она уточнила, что за сутки на горячую линию регионального минздрава поступило 153 звонка, из них 54 - от людей, прибывших из-за границы.

«Число звонков по дням увеличивается, что хорошо», - добавила Дина Черемушкина.

Ранее стало известно, что госпитализированная с коронавирусом пензячка - жена депутата Законодательного собрания Михаила Лисина. Женщина оказалась в больнице с жалобами на высокую температуру и затрудненное дыхание. Анализы, взятые у членов ее семьи, были отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

Ориентировочный срок лечения пациентки - три недели.

По словам Михаила Лисина, супруга с декабря не выезжала за пределы Пензы, а последний раз была за рубежом полгода назад.

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Гость|22.03.2020 10:25|

Кругом враньё

Гость|22.03.2020 10:28|

Гость писал(a):

Кругом враньё
И это тоже вранье.

Гость|22.03.2020 10:37|

penzainform.ru писал(a):

По словам Михаила Лисина
А по документам??? Кто из должностных лиц Роспотребнадзора проверял её загранпаспорт? Есть ли у неё второй загранпаспорт?

Гость|22.03.2020 10:53|

Завтра, наверное, Заксобр Пеннзеской области самораспустится,нафмг нужно,контактировать с НИМ,на всякий случай.

Ну и правильно сделает-толку от них...

Гость|22.03.2020 10:53|

Мора нет пока и ладно.

Гость|22.03.2020 11:23|

Кто выбирал этого Лисина? Пусть потребуют этого депутата отчитаться перед избирателями? Я бы за такого больше никогда бы голосовать не стал!!!

Имя: Гость
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