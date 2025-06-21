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Общество

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

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В Пензе полицейские, представители Общественного совета при региональном УМВД РФ, бойцы отряда «Тигр», ветераны органов внутренних дел приняли участие в ежегодной патриотической акции «Завтра была война».

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

Мероприятие посвящено памяти героев Великой Отечественной войны. Участники акции почтили подвиг солдат, офицеров, генералов, первыми принявших на себя удар фашистской армии. Кровопролитные бои продолжались 1 418 дней.

«Мы в вечном долгу перед героями, дедами и прадедами, которые отстояли мир ценой своей жизни. Это священная память, которую каждое поколение обязано хранить», - подчеркнул начальник управления по работе с личным составом УМВД России по области Александр Скворцов.

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

Участники акции выстроились у Монумента воинской и трудовой славы. Они почтили павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

«Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи имеет первостепенное значение. Молодому поколению мы хотим показать примеры мужества, героизма и уважения к памяти защитников Отечества как на примере действующих сотрудников полиции и ветеранов, так и тех, кто пал, защищая Родину», - отметил представитель Общественного совета при региональном УМВД РФ, священник Виктор Сторожев.

Пензенские полицейские приняли участие в акции «Завтра была война»

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Источник — фото, видео областного УМВД РФ
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