В Кузнецке 21 июня проведут акцию «Свеча памяти»

20.06.2025 | 10:19

В субботу, 21 июня, кузнечане почтут память не вернувшихся с войны земляков, приняв участие в акции «Свеча памяти». Ее проведут в преддверии 84-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.

Горожане соберутся у подножия монумента «Три солдата» (мемориальный комплекс «Холм воинской славы») и поставят там зажженные свечи в знак уважения к подвигу предков.

«Главная цель акции - напомнить о войне против фашизма, унесшей жизни миллионов людей, и выразить свое отношение к тем трагическим событиям, которые сегодня происходят в мире», - сообщили в администрации Кузнецка.

На мероприятие приглашаются ветераны, активисты общественных организаций, жители и гости города.

Начало в 21:00.