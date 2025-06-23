Пензенцы смогут бесплатно получить консультации юристов

23.06.2025 | 16:53

В пятницу, 27 июня, жителей Пензы проконсультируют по вопросам их прав. Акция пройдет в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи.

Желающих примут в МФЦ на проспекте Строителей, 90. На вопросы будут отвечать специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и областного отделения Ассоциации юристов России.

Акция продлится 2 часа - с 14:00 до 16:00.

Некоторые категории граждан имеют право на бесплатную помощь юриста и в обычные дни. Это, например, малоимущие, инвалиды I и II группы, ветераны войны, Герои России, Герои Советского Союза и Герои Труда РФ.

Полный список здесь.