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Криминал

В Пензе вынесли приговор за подделку 100-долларовых купюр

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В Пензе вынесен приговор 5 жителям Саратовской и Пензенской областей, которые занимались подделкой иностранной валюты.

Мужчины организовали производство на территории бывшей типографии. Они использовали профессиональное оборудование, предназначенное для изготовления полиграфической продукции, а также офсетные, инфракрасные чернила, полиграфическую бумагу и металлические пластины (клише).

«Не позднее 20 июля 2023 года они изготовили и хранили в целях сбыта 1 082 заведомо поддельных денежных билета федеральной резервной системы США достоинством 100 долларов, 6 из которых сбыли на территории Саратова», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Продолжить злоумышленникам не дали сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначил фальшивомонетчикам наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сроки - от 4 лет до 9 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото МВД России
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