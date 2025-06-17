Пензенцы накопили на счетах в банках 295 млрд рублей

17.06.2025 | 15:03

В I квартале 2025 года жители Пензенской области хранили на счетах и вкладах в банках, работающих в регионе, почти 295 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу).

За год сумма выросла на 28%, уточнили в местном отделении Банка России.

Большую часть сбережений (98%, или 290 млрд) жители Пензенской области держат в рублях.

«В 2025 году вклады сохраняют свою привлекательность. Банки продолжают предлагать доходность по рублевым депозитам и накопительным счетам, превышающую текущую инфляцию. Это дает возможность людям не только защитить свои сбережения, но и приумножить их», - пояснил управляющий отделением Пенза Александр Хлобыстов.

На 1 января 2025 года жители области хранили в банках почти 283 млрд рублей.