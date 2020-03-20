20.03.2020 | 15:21

В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции рассказал о мерах, которые принимаются для противодействия эпидемии коронавируса. В частности, он рассказал о заболевшей женщине и членах ее семьи.

«У нас есть одна заболевшая. Она находится в больнице в отдельном боксе, состояние ее улучшается.

Перед тем как обратиться в больницу, она проживала вместе с супругом и сыном. У нее был положительный результат, а у мужа и сына - отрицательный. Это было неделю тому назад. Через три дня мы проверили тест у мужа и сына, результат оказался тоже отрицательный.

Это говорит о том, что хоть семья и проживала в одной квартире, но вирус не перешел на супруга и сына», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что с этой семьей работа еще не закончена: «Мы проверяем, выезжали ли в Москву, кто к ним приезжал в гости. Через неделю еще будем делать тесты членам семьи».

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев озвучил приблизительный срок лечения женщины - три недели.

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