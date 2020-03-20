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Общество | Озвучен результат повторных анализов, взятых у членов семьи больной пензячки

20.03.2020|15:21
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В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции рассказал о мерах, которые принимаются для противодействия эпидемии коронавируса. В частности, он рассказал о заболевшей женщине и членах ее семьи.

«У нас есть одна заболевшая. Она находится в больнице в отдельном боксе, состояние ее улучшается.

Перед тем как обратиться в больницу, она проживала вместе с супругом и сыном. У нее был положительный результат, а у мужа и сына - отрицательный. Это было неделю тому назад. Через три дня мы проверили тест у мужа и сына, результат оказался тоже отрицательный.

Это говорит о том, что хоть семья и проживала в одной квартире, но вирус не перешел на супруга и сына», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что с этой семьей работа еще не закончена: «Мы проверяем, выезжали ли в Москву, кто к ним приезжал в гости. Через неделю еще будем делать тесты членам семьи».

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

В пятницу, 20 марта, губернатор Иван Белозерцев озвучил приблизительный срок лечения женщины - три недели.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|20.03.2020 15:34|

На супруга не перешёл, а на любовника? Любовника проверили?

Гость|20.03.2020 15:35|

Храни Губернатор Пензу!!!

Гость|20.03.2020 15:36|

Гость писал(a):

На супруга не перешёл, а на любовника? Любовника проверили?
А был ли мальчик?

Гость|20.03.2020 15:39|

А то,что она в Милан ездила,это так,ерунда.

Гость|20.03.2020 15:40|

Мужичёк с гормошкой появился,обрадовал.

Гость|20.03.2020 15:51|

Так от кого она заразилась? Она то поди летучих мышей не ела. Кто в городе заболел первым и заразил ее??? И где он сейчас?????

Гость|20.03.2020 15:53|

Нам этого не скажут

Гость|20.03.2020 15:54|

Забавно! ))) весь город в курсе про Милан))) кроме тех, кто ведёт "расследование"

Гость|20.03.2020 15:55|

Гость писал(a):

Нам этого не скажут
Да пусть не говорят, главное что бы нашли и не дали дальше распространить

Гость|20.03.2020 15:59|

Ждём третьи повторные,потом четвёртые....

Гость|20.03.2020 16:02|

Почему взяли только с членов?

Гость|20.03.2020 16:03|

Сколько ни говори, что не была она ни на каком Таити, все бесполезно. Ну какой смысл ей, а тем более чиновникам это скрывать? Криминала нет, ненаказуемо. На Италию как раз выгоднее всего было бы свалить. Но проблема-то именно в том, что сейчас не обязательно ездить за границу, чтобы подцепить вирус. Он уже у нас дома, свой теперь, собственный. А вот того, кто ее заразил, власть обязана оперативно найти и сообщить об этом населению.

Гость|20.03.2020 16:05|

Минус Пензенской области

Гость|20.03.2020 16:12|

20.03.2020 15:36|

Гость писал(a):

На супруга не перешёл, а на любовника? Любовника проверили?

А был ли мальчик?

Да ты шо, неужели розовая любовь?

Гость|20.03.2020 16:15|

Гость писал(a):

На Италию как раз выгоднее всего было бы свалить.
На Италию если валить, тогда вопрос возникает: а что ж вы, депутаты, не слушаете и не исполняете указания о самоизоляции после посещения стран с большим количеством заболевших??? Тогда их всех журить надо, а так оно само получилось, ветром надуло...

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Имя: Гость
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