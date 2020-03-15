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Общество | В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

15.03.2020|14:36
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В Пензе медики госпитализировали горожанина с подозрением на коронавирус. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

По ее словам, в ближайшие дни станут известны результаты тестов на инфекцию.

Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Он стабилен. Сейчас специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

По данным на 14 марта, в России выявили 59 человек, заболевших коронавирусом. Среди них трое несовершеннолетних.

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Гость|15.03.2020 14:47|

penzainform.ru писал(a):

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Будут введены ограничения по проведению массовых публичных мероприятий и рассмотрен вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.
Голосование отменят?

Гость|15.03.2020 14:48|

Так рапортовали что в Пензу привезли тест-системы и будут быстро определять https://www.penzainform.ru/news/social/2020/03/11/v_penze_nachali_delat_probi_na_nalichie_u_cheloveka_koronavirusa.html

Гость|15.03.2020 14:49|

Что, тесты наконец завезли? Ну теперь видимо попрет.

Гость|15.03.2020 14:49|

Гость писал(a):

Голосование отменят?
Будет организовано на дому, через электрическую розетку.

Гость|15.03.2020 14:51|

Медицинских масок и гелей-антисептиков нет нигде... сегодня проверил это сам... мы готовы к встрече с новым вирусом!

Гость|15.03.2020 14:59|

Гость писал(a):

мы готовы к встрече с новым вирусом!
Нам бы старый вирус пережить,тот что в короне.

Гость|15.03.2020 15:10|

Гость писал(a):

Нам бы старый вирус пережить,тот что в короне.
его нужно зашибить

Гость|15.03.2020 15:11|

Гость писал(a):

Голосование отменят?
Экстремизьмом попахивает от вопроса?

Гость|15.03.2020 15:15|

Гость писал(a):

Экстремизьмом попахивает от вопроса?
Нет,надеждой к свободе.

Гость|15.03.2020 15:15|

В Москве в больнице на карантине кормят 5 раз в день.Если и у нас так же,то согласен лечь на карантин до пуска дачных автобусов.

Пенсионер.

Гость|15.03.2020 15:19|

Понеслась коза по ипподрому!

Гость|15.03.2020 15:23|

Да ты чооо, первый в Пензе на карантин!

Хватит на уши приседать людям.

Гость|15.03.2020 15:23|

У меня педикулез могу бесплатно продемонстрировать экзотическое явление

Гость|15.03.2020 15:24|

Не пишите дурь! Вопрос серьёзный. Люди сами должны помочь. Быть дисциплинированными, соблюдать собственную гигиену и не хлыстаться по загранкам. Не делать паники. Поучитесь у китайцев дисциплине и порядку! И всё будет нормально.А маски . сшейти сами. Всю жизнь пользовались марлей.Гель, руки чаще мойте с мылом.

Гость|15.03.2020 15:29|

Пациент из Поднебесной? У нас их тьма в ПГУ.

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