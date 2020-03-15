15.03.2020 | 14:36

В Пензе медики госпитализировали горожанина с подозрением на коронавирус. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина.

По ее словам, в ближайшие дни станут известны результаты тестов на инфекцию.

Состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное. Он стабилен. Сейчас специалисты проводят необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

По данным на 14 марта, в России выявили 59 человек, заболевших коронавирусом. Среди них трое несовершеннолетних.

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