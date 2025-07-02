Общество

На пруду в Заречном проведут общегородскую уборку

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В пятницу, 4 июля, жителей Заречного приглашают на уборку территории пруда в зоне отдыха «Лесная».

В городской администрации отметили, что водоем уже стал чище благодаря добавлению биопрепаратов, запуску белого амура, неоднократной механической очистке поверхности. Скопления водорослей сейчас заметны только у берега.

«Чтобы пруд окончательно принял ухоженный вид, нужно собрать оставшиеся водоросли. Кроме того, по рекомендации специалиста необходимо удалить нависающие над водой ветви кустарников. Опадающая с них листва вызывает процессы, которые негативно сказываются на состоянии водоема», - пояснили в администрации.

Для этого и решено провести общегородскую уборку, к которой могут присоединиться все, кому небезразлична судьба объекта.

«По традиции сбор состоится в 15:00 около гостиницы «Лесная». Как и прежде, пригодятся перчатки и резиновые сапоги. Остальной необходимый инвентарь выдадут на месте», - добавили в органе местного самоуправления.

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