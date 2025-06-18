Общество

Здоровье сердобчан будут проверять с помощью велоэргометра

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В Сердобской районной больнице имени А. И. Настина появился новый современный диагностический аппарат, который поможет выявить заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях, - велоэргометр.

Внешне оборудование напоминает велотренажер, однако с его помощью можно оценить работу сердечно-сосудистой системы. Процедура занимает 10-15 минут. Пациент крутит педали, а в это время аппарат записывает электрокардиограмму. Так специалисты проверяют, как организм справляется с нагрузкой.

«Если у пациента есть проблемы с коронарными артериями, пороки сердца или рубцы после инфарктов, сердце может не справляться с нагрузкой, вызывая ишемию (кислородное голодание). Эти изменения сразу фиксируются в данных», - рассказали в больнице.

Велоэргометры - важный инструмент в современной медицине. С их помощью проводят не только диагностику, но и разрабатывают индивидуальные программы реабилитации пациентов.

Стоимость оборудования составила более 900 000 рублей, добавили в областном минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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