Первый фестиваль рогейна в Спутнике помог больному ребенку

93 участника собрал первый фестиваль рогейна в Городе Спутнике. Это командный вид спорта, сочетающий стратегию и тактику, навигацию на пересеченной местности, а также физическую выносливость.
«Спустя несколько часов после старта все должны вернуться, пройдя определенный маршрут и попытавшись найти как можно больше контрольных точек на пути», - объяснила правила организатор фестиваля Ольга Лушникова.
Главными партнерами мероприятия стали строительный холдинг «Термодом» и организованное им сообщество «Доброспутники».
«Наша организация поддерживает спортивных жителей области. От имени руководителя холдинга Рафика Ибрагимова хочется пожелать успехов всем участникам», - отметил заместитель генерального директора «Термодома» Рустем Сайфуллин.
Важным результатом фестиваля стали не результаты победителей, а благотворительная составляющая. Благодаря участникам рогейна был закрыт сбор средств на реабилитацию 8-летнего подопечного Пензенского отделения Российского детского фонда.
О мероприятиях Города Спутника можно узнавать в афише на сайте penza-sputnik.ru.
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