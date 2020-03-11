11.03.2020 | 15:31

В Пензе начали приводить в порядок скверы и парки. О том, какие работы по благоустройству ведутся в областном центре, в среду, 11 марта, рассказали в пресс-службе мэрии.

На набережной Суры сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» продолжают ворошить снег, чтобы ускорить его таяние. Аналогичное задание специалисты выполняют в скверах В. И. Ленина, М. Ю. Лермонтова и Дружбы, а также на бульваре на Каракозова.

От мусора очистили газоны в сквере имени В. И. Ленина, на Соборной площади, на улицах М. Горького, Московской, Пролетарской, Герцена, Толстого, Сурской, Долгова, Беляева, Гагарина, Крупской, Леонова и проспекте Победы.

«Валка аварийных деревьев проводится на улице Новоселов и в Театральном проезде», - добавили в пресс-службе администрации города.

10 марта на планерке в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство тем, как в регионе ведутся работы по благоустройству.

«После таяния снега вдоль дорог очень много мусора, который никто не убирает. Это касается всех муниципальных образований. У нас ничего не меняется, кроме погоды! Мусора очень много, особенно в областном центре», - упрекнул тогда он представителей органов местного самоуправления.

По мнению главы региона, чиновники расслабились за трехдневные выходные. Также Иван Белозерцев посетовал на недостаток опыта у мэра Пензы Андрея Лузгина.

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