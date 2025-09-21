Проект бульвара в «Лугометрии» признан лучшим в России

21.09.2025 | 09:00

В рамках проходящего в Москве IV саммита застройщиков России группа компаний «Территория жизни» завоевала награду в летнем конкурсе новостроек «Топ ЖК».

Жилой комплекс «Лугометрия» получил приз в номинации «Лучшая пешеходная улица от застройщика внутри жилого комплекса».

Команда крупнейшего застройщика Пензенской области выступила с презентацией проекта бульвара в ЖК «Лугометрия» и одержала верх в сложной борьбе с ведущими девелоперами, в том числе федерального масштаба, благодаря ответственному подходу к проектированию будущего микрорайона. Итог – высокие оценки от членов жюри, среди которого были эксперты в сфере проектирования, благоустройства и девелопмента.

Бульвар представляет собой пространство протяженностью свыше 2 километров и общей площадью более 5 гектаров. Проектом предусмотрено разделение на тематические зоны, предназначенные для спокойного и активного отдыха, спортивных занятий и прогулок.

Бульвар станет воплощением философии «Лугометрии» - единства эстетики живой природы и современных стандартов архитектуры и строительства. Поэтому на значительной части его площади обустроят зоны с многоуровневым озеленением. Густой газон, яркие кустарники и раскидистые деревья - по такому бульвару приятно будет пройтись в любое время.

Жюри особенно отметило проект благоустройства локации храмового комплекса преподобного Вениамина Печерского. Концепция предусматривает создание места для тихого отдыха и созерцания уникального для Пензы объекта. Работы уже идут, а сам храм укрепляет статус культурного и духовного центра всего района: в доме причта создан просветительский центр, готов принять посетителей музей памяти владыки Вениамина.

ЖК «Лугометрия» - настоящий «город в городе» с качественной инфраструктурой и комфортным жильем. А бульвар, отмеченный федеральными экспертами, станет украшением проекта ГК «Территория жизни». Его строительство уже началось.

Подробнее о ходе работ - в офисе продаж застройщика по адресу: улица Героя России Жоги, 3. Режим - с 9:00 до 21:00 ежедневно (без выходных).

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.