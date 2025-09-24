Что положить в мусорное ведро, чтобы скрыть запахи?

24.09.2025 | 15:55

Вопрос от интернет-пользователя

От мусорного ведра постоянно пахнет, хотя есть крышка и стоит оно под мойкой за дверцей. Что можно сделать?

Ответ специалиста

Есть несколько способов скрыть неприятные запахи из мусорного ведра. Среди них:

- уголь - древесный или активированный. Поместите несколько кусочков в тканевый мешок и положите в ведро;

- пищевая сода - она также способна поглощать запах. Насыпьте немного средства на дно;

- мусорные мешки с ароматизацией - используйте их вместо обычных;

- эфирные масла - добавьте несколько капель на дно ведра или прямо в пакет;

- цитрусовые корки - положите их внутрь или рядом. Кожура лимона, апельсина или грейпфрута придадут запах свежести.

Также следует регулярно мыть ведро горячей водой с мылом и проверять дно на наличие остатков пищи.