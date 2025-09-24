Что положить в мусорное ведро, чтобы скрыть запахи?

Вопрос от интернет-пользователя
От мусорного ведра постоянно пахнет, хотя есть крышка и стоит оно под мойкой за дверцей. Что можно сделать?
Ответ специалиста
Есть несколько способов скрыть неприятные запахи из мусорного ведра. Среди них:
- уголь - древесный или активированный. Поместите несколько кусочков в тканевый мешок и положите в ведро;
- пищевая сода - она также способна поглощать запах. Насыпьте немного средства на дно;
- мусорные мешки с ароматизацией - используйте их вместо обычных;
- эфирные масла - добавьте несколько капель на дно ведра или прямо в пакет;
- цитрусовые корки - положите их внутрь или рядом. Кожура лимона, апельсина или грейпфрута придадут запах свежести.
Также следует регулярно мыть ведро горячей водой с мылом и проверять дно на наличие остатков пищи.