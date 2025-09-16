Как почистить серебро с помощью фольги и соли?

Вопрос от интернет-пользователя
Накопилось много потемневшего серебра. Как его почистить без специальных средств? Слышал о способе с фольгой и солью, как он работает?
Ответ специалиста
Фольга и серебро действительно способны удалить загрязнения с серебра. Однако эффект появится при сочетании с горячей водой.
Для начала следует найти подходящую емкость, устойчивую к высоким температурам, затем застелить ее дно фольгой (матовой стороной вниз), насыпать соль и уложить на нее изделия.
Далее залейте содержимое горячей, но не кипящей водой. Начнется реакция, которая поможет удалить потемнения и налет.
Оставьте серебро в растворе на 10 минут, затем промойте и высушите.
Для украшений с драгоценными камнями способ не подходит.
