10.03.2020 | 09:25

Губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство тем, как в Пензенской области ведутся работы по благоустройству. Вопрос был поднят на планерке, состоявшейся в правительстве во вторник, 10 марта.

«После таяния снега вдоль дорог очень много мусора, который никто не убирает. Это касается всех муниципальных образований. У нас ничего не меняется, кроме погоды! Мусора очень много, особенно в областном центре», - упрекнул губернатор представителей органов местного самоуправления.

По его мнению, чиновники расслабились за трехдневные выходные.

«Скверы, парки открылись от снега. Нужно привлекать людей, обращаться на предприятия, чтобы выделяли технику. Андрей Вячеславович, когда займетесь делом?» - обратился губернатор к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

«Мы уже начали в пятницу. Рассчитываем, что за месяц город приведем в порядок», - доложил тот.

«Сомневаюсь. Опыта у вас недостаточно, хотя желание есть», - покачал головой губернатор.

Он назначил ответственным за благоустройство зампреда правительства Виктора Кувайцева, сняв эту обязанность с его коллеги Дмитрия Семенова. К работе следует подключаться и кураторы районов.

Также Кувайцев, Семенов и начальник управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин должны в течение двух недель организовать форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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