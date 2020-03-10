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Общество | Губернатор - чиновникам: Расслабились за трехдневные выходные

10.03.2020|09:25
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Губернатор Иван Белозерцев выразил недовольство тем, как в Пензенской области ведутся работы по благоустройству. Вопрос был поднят на планерке, состоявшейся в правительстве во вторник, 10 марта.

«После таяния снега вдоль дорог очень много мусора, который никто не убирает. Это касается всех муниципальных образований. У нас ничего не меняется, кроме погоды! Мусора очень много, особенно в областном центре», - упрекнул губернатор представителей органов местного самоуправления.

По его мнению, чиновники расслабились за трехдневные выходные.

«Скверы, парки открылись от снега. Нужно привлекать людей, обращаться на предприятия, чтобы выделяли технику. Андрей Вячеславович, когда займетесь делом?» - обратился губернатор к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

«Мы уже начали в пятницу. Рассчитываем, что за месяц город приведем в порядок», - доложил тот.

«Сомневаюсь. Опыта у вас недостаточно, хотя желание есть», - покачал головой губернатор.

Он назначил ответственным за благоустройство зампреда правительства Виктора Кувайцева, сняв эту обязанность с его коллеги Дмитрия Семенова. К работе следует подключаться и кураторы районов.

Также Кувайцев, Семенов и начальник управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин должны в течение двух недель организовать форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

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Гость|10.03.2020 09:34|

просто они чай под иконками не пили

Гость|10.03.2020 09:35|

penzainform.ru писал(a):

Нужно привлекать людей, обращаться на предприятия, чтобы выделяли технику
а за чей счет все это?

Может молитвами отмолите потом эти затраты?

Гость|10.03.2020 09:37|

Ой,оёй,оёёй...

Гость|10.03.2020 09:38|

Гость писал(a):

Нужно привлекать людей,
неудачников криворуких из "команды" дизель привлеките.

Пусть до осени город метут. На большее они не способны

Гость|10.03.2020 09:41|

не каждому разрешается в выходные чай с вареньем пить!

Гость|10.03.2020 09:50|

Хаос и бардак в Губернии. Губернатор говорит, а толку нет. Пустые призывы!!!

Гость|10.03.2020 10:00|

Пустобрех, пустословие,показуха, враньё. Гнать в шею болтунов.

Гость|10.03.2020 10:01|

. Нужно привлекать людей, обращаться на предприятия, чтобы выделяли технику. Андрей Вячеславович, когда займетесь делом?» - обратился губернатор к главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

Техника денег стоит. Вроде Единорос, а хочет прокатить, как коммунист. Раньше да, заводы выделили потому то государственное все было,а сейчас частники бизнесс + доят и Вы хотите ещё бесплатно, чтобы техника работала. Извените, КВН уже не тот!

Имя: Гость
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